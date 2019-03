Uno sguardo in metro e poi lei va via: lui cerca sui social la ragazza bionda e il suo appello diventa virale

Uno scambio di sguardi, un sorriso e niente di più. È bastato questo a un ragazzo per innamorarsi di una sconosciuta. Oggi, però, lui vuole ritrovarla a tutti i costi e così sfrutta i social per rintracciarla.

È successo a Torino, lo scorso 15 marzo. E il giorno non è uno qualsiasi, ma è quello della manifestazione per il clima che ha portato in piazza migliaia e migliaia di ragazzi. Compresi loro due: i protagonisti di una storia d’amore a metà.

Per rintracciare lei, lui ha creato un profilo Instagram ad hoc: “Incontro a Massua”. Qualche giorno fa il ragazzo ha pensato bene di dar vita a un account specifico che servisse a rintracciare la ragazza. Sul profilo ad oggi ci sono due post.

“La fatalità ha voluto che ci incontrassimo un venerdì. Esattamente il 15 marzo, dopo la manifestazione di ‘Fridaysforfuture’, verso le 14:00. Tu sei scesa dalla metro a Massaua, le porte si son chiuse e hanno lasciato spazio solo a uno scambio di sorrisi. Quel giorno mi hai rallegrato un sacco la giornata. Mi piacerebbe rincontrarti attraverso questo mio, quasi, disperato tentativo”. Il messaggio dolcissimo ha raggiunto ormai migliaia e migliaia di utenti. Ma ancora nulla: lei resta senza nome e solo un ricordo nella testa di lui.

Nel secondo post il giovane disperato si lancia in una breve ma precisa descrizione di lei: “Capelli biondi con un taglio a media lunghezza e una sorta di frangetta. Occhi chiari, labbra poco carnose. Aveva i pantaloni a zampa di elefante”.

Il messaggio del ragazzo sta facendo il giro del web, accompagnato dall’hashtag #Friday4Love. In tanti, sotto ai due post, hanno espresso solidarietà alla ricerca disperata del ragazzo e l’hanno incoraggiato. Le storie dell’account mostrano come gli utenti si stiano impegnando a far girare il più possibile il messaggio. Ora non resta che aspettare che il messaggio arrivi direttamente a lei e che quegli sguardi tornino a incontrarsi ancora.