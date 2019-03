Una coppia di anziani è morta, mano nella mano, a poche ore di distanza l’uno dall’altra dopo quasi 60 anni di matrimonio. È la commovente storia di Judy e Will Webb, una coppia statunitense del Michigan scomparsa il 6 marzo scorso.

I due, entrambi di 77 anni, erano ricoverati nella stessa struttura ospedaliera per l’aggravarsi dei loro problemi di salute. “Non volevano vivere separati”, ha raccontato la figlia MaryBeth Webb come riportato dal settimanale americano “People“.

La donna ha anche spiegato che i due “sono stati separati per due mesi in due ospedali diversi e non si erano mai divisi per più di un giorno o due in 56 anni di matrimonio”. Alla fine marito e moglie sono stati finalmente ricongiunti e portati nella stessa stanza.

La coppia di anziani è morta a poche ore di distanza: prima Will a tarda notte e, a seguire, sua moglie. La signora Webb non ha smesso di tenere la mano al suo compagno di una vita neanche quando è spirato.

La degna conclusione di una storia d’amore che ha fatto commuovere gli Stati Uniti.

