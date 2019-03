VINCENZO DI PRIMO AMICI 2019 – Il serale di Amici 18 è alle porte. Sabato 30 marzo, infatti, i 12 concorrenti che hanno conquistato la maglia verde per il serale si affronteranno per la vittoria finale del talent condotto da Maria De Filippi.

La trasmissione di Canale 5 negli anni ha lanciato alcuni degli artisti oggi più in voga, come Irama, il vincitore della passata edizione, e Alessandra Amoroso. Ma anche nel campo della danza, la De Filippi si è dimostrata una garanzia. Tutti i ragazzi passati dalla scuola, infatti, oggi sono affermati ballerini.

Insomma, uno show che non solo realizza sempre ottimi ascolti, ma che ha permesso a tanti giovani di coronare il loro sogno. Ma chi sono i 12 concorrenti del serale di Amici 2019?

Scopriamo insieme chi è Vincenzo Di Primo, uno dei ballerini più talentuosi di questa edizione, assegnato alla squadra blu.

Vincenzo Di Primo Amici 2019 | Chi è

Vincenzo ha soli 21 anni. Viene da un piccolo paese in provincia di Catania, Adrano. La sua passione per la danza nasce sin da piccolo. Inizia a ballare, infatti, a soli 7 anni, cimentandosi in diversi generi, dall’hip hop al latino fino alla danza contemporanea.

A 14 anni per Vincenzo Di Primo arriva la grande occasione con l’ingresso all’Accademia dell’Opera di Vienna. Un’esperienza che a quella giovane età lo ha fatto crescere molto, portandolo subito a vivere fuori di casa. Dopo Vienna, Vincenzo si trasferisce prima al Royal Ballet di Londra, poi a Dublino e infine al Balletto nazionale greco ad Atene. Nel 2016 ha vinto il prestigioso Grand Prix di Losanna per la danza classica e contemporanea.

Esperienze che lo hanno fatto maturare sia come uomo che como artista. Un talento che ha ulteriormente affinato e messo in mostra all’interno di Amici 2019.

Amici, d’altronde, è stato sempre un suo obiettivo: “Da piccolo lo guardavo sempre ma mi addormentavo prima delle fine della puntata del serale, quindi me lo facevo registrare da mio cugino per recuperarlo il giorno dopo”, ha dichiarato Vincenzo.

Vincenzo Di Primo Amici 2019 | Instagram

Molto attivo sui social, il suo profilo Instagram è seguito da oltre 51mila persone.