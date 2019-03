VALENTINA VERNIA AMICI 2019 – Il 30 marzo va in onda la prima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi. I 12 concorrenti che quest’anno si contenderanno la vittoria del talent show più famoso di Canale 5. Cantanti e ballerini si stanno preparando per dare il proprio meglio. Fra questi c’è la ballerina Valentina Vernia: vediamo chi è e quale è stato il suo trascorso prima di entrare a fare parte della scuola di Amici 2019.

Valentina Vernia Amici 2019 | Chi è

Valentina Vernia – che si fa chiamare Banana – vive a Rubiera, dove è nata 23 anni fa. Il suo è un talento eccezionale, frutto dell’impegno e della sua passione per il ballo, che è appunto la sua disciplina.

Prima di partecipare ad Amici 2019, Valentina è passata anche per Dance, Dance, Dance, altro talent che è stato trasmesso sul canale di Sky Fox Life. Non solo: sempre per Sky, Valentina ha fatto parte del corpo di ballo di X Factor diretto da Roberto Ferrari.

Valentina ha dunque già maturato parecchia esperienza a livello televisivo, oltre che nel ballo. Il suo ingresso ad Amici 2019 è stato fortemente voluto da Timor Steffens, uno degli insegnanti della sua disciplina, il quale punta molto su di lei.

Valentina, infatti, risponde bene allo stile dell’insegnante, il quale l’ha fatta entrare non attraverso una sfida – come prevede il programma – ma organizzando un casting. Il coreografo, infatti, era proprio alla ricerca di una ballerina come lei che potesse rispecchiare perfettamente il suo genere.

Valentina Vernia Amici 2019 | Instagram

Valentina è molto seguita sui social, soprattutto su Instagram dove ha un profilo con ben 82mila follower. La ballerina posta molte foto delle sue esibizioni che della sua vita privata.