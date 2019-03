Uomini e Donne anticipazioni | Trono classico | Over | News | Ultime notizie

UOMINI E DONNE ANTICIPAZIONI – Di seguito trovate tutte le anticipazioni di Uomini e Donne, il programma ideato e condotto da Maria De Filippi su Canale 5, dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.45. Invitiamo ovviamente tutti coloro che non volessero spoiler a non continuare la lettura.

AGGIORNAMENTO 25 MARZO 2019 | Uomini e Donne anticipazioni | Lunedì 25 marzo 2019

Riparte una nuova settimana e, come di consueto, nel pomeriggio di Canale 5 torna l’attesissimo appuntamento con Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. In questa prima puntata, protagonista è il Trono Over, vale a dire le avventure di dame e cavalieri con più di 40 anni.

In studio la dama più popolare, Gemma Galgani, alle prese con la conoscenza del cavaliere Stefano. I due, dopo essersi sentiti per telefono nel corso della settimana, hanno cenato insieme. L’uomo però nel corso della trasmissione dirà di non essere interessato a Gemma, ma di aver accettato l’invito solo per cortesia. Tra i due, d’altronde, c’è una grossa differenza d’età.

Spazio poi nella puntata di oggi, 25 marzo, alla clamorosa scelta di Ida Platano di abbandonare il programma. La dama, infatti, non riesce a sopportare l’idea che il suo ex Riccardo frequenti un’altra donna. L’uomo però sembra ormai preso da questa nuova dama, e non ha intenzione di riprovarci con Ida.

AGGIORNAMENTO 22 MARZO 2019 | Uomini e Donne anticipazioni | Venerdì 22 marzo 2019

Torna con l’ultimo appuntamento della settimana Uomini e Donne, il dating show in onda su Canale 5 a partire dalle 14.45. Nelle prime tre puntate della settimana abbiamo assistito alle storie del Trono Over, mentre ieri è stato protagonista il Trono Classico.

Nella puntata di oggi, venerdì 22 marzo, gli appassionati del programma di Maria De Filippi seguiranno nuovamente le avventure dei giovani tronisti. In particolare grande protagonista sarà Andrea Zelletta. Maria De Filippi mostrerà alcune esterne del bel tronista, impegnato con diverse ragazze.

Dopo aver scartato Federica, vedremo il video dell’uscita con Klaudia, poi quello con Natalia e infine con Muriel. Con tutte e tre scatterà il fatidico bacio.

Immagini che faranno infuriare le ragazze, convinte di essere le prescelte, e che per questo decideranno di abbandonare lo studio, lasciando Andrea da solo.

AGGIORNAMENTO 21 MARZO 2019 | Uomini e Donne anticipazioni | Giovedì 21 marzo 2019

Nella puntata di giovedì 21 marzo 2019 di Uomini e Donne si tornerà finalmente a parlare del Trono Classico. Non solo con le nuove “avventure” di Angela Nasti, Giulia Cavaglià e Andrea Zalletta, ma anche con l’inaspettata visita di una delle coppie più recenti formatesi nel programma, quella composta da Luigi Mastroianni e Irene Capuano. I due, dopo lo speciale Uomini e Donne-La scelta, stanno continuando a frequentarsi lontano dalle telecamere.

Eppure in studio alcune dichiarazioni di Luigi lasceranno gli opinionisti a bocca aperta. Il ragazzo, infatti, ammetterà candidamente di non essere ancora innamorato di Irene, anche se prova qualcosa. “Io sono uno lento a innamorarsi”, prova a giustificarsi dopo le polemiche sollevate da Gianni e Tina.

Nel frattempo, proseguono le conoscenze delle troniste Angela e Giulia con alcuni ragazzi. Mentre per quanto riguarda Andrea Zalletta, il ragazzo nella puntata di oggi perderà definitivamente una corteggiatrice. Quale? Per scoprirlo, bisognerà attendere la puntata di oggi, alle 14.45, sempre su Canale 5.

AGGIORNAMENTO 20 MARZO 2019 | Uomini e Donne anticipazioni | Mercoledì 20 marzo 2019

La puntata di Uomini e Donne in onda mercoledì 20 febbraio 2019 rappresenta il terzo appuntamento della settimana con il Trono Over. Si parlerà dunque anche oggi delle storie che riguardano i concorrenti più maturi, maggiori di 40 anni.

Al centro della puntata saranno soprattutto due coppie, delle quali ultimamente è stato dato poco spazio a vantaggio di tante altre. Stiamo parlando di quelle composte da Pamela Barretta e Stefano Torrese e da Denise Pantano e Sebastiano Mignosa.

Entrambe le relazioni sono state molto tormentate in questi mesi, con continui litigi e gelosie. Ma si sono concluse molto bene, almeno sulla carta. Con motivi, tempi e modi differenti, le due coppie hanno infatti deciso di lasciare il programma per approfondire la loro conoscenza lontano dai riflettori della televisione. Come si suol dire, se son fiori…

La puntata di oggi, dunque, è importante per gli spettatori perché scopriranno come procede la conoscenza tra le due coppie. In mezzo, ovviamente, si parlerà anche di altri partecipanti.

AGGIORNAMENTO 19 MARZO 2019 | Uomini e Donne anticipazioni | Martedì 19 marzo 2019

Nella puntata di martedì 19 marzo 2019 di Uomini e Donne si continuerà a parlare del Trono Over, ripartendo dal punto in cui si è interrotta la trasmissione di lunedì. Dopo la coppia Gemma-Rocco e quella composta da Cristina e David (che sono usciti dal programma per conoscersi meglio), oggi è il turno di altre due coppie a dir poco scoppiettanti.

La prima è quella composta da Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Già ieri si era intravisto un certo nervosismo nella donna nei confronti del suo ex frequentatore, che sta facendo nuove conoscenze in questo momento di pausa con la sua corteggiatrice storica. Ida, ieri, ha preso la parola per dichiarare tutti i suoi sentimenti per l’uomo, che ha dimostrato però di non gradire.

Oggi i due continueranno a discutere – non senza litigare – e alla fine Riccardo confermerà di non essere interessato più a Ida. I due però proveranno a riavvicinarsi durante un ballo, anche se poi Ida lascerà lo studio perché intristita dalle parole dello stesso Riccardo. Lui la inseguirà fuori…

Per quanto riguarda invece Barbara e Roberto, non sono in arrivo buone notizie per i fan della coppia. Pare infatti che i due oggi decideranno di interrompere definitivamente la loro frequentazione. Sarà davvero così?

AGGIORNAMENTO 18 MARZO 2019 | Uomini e Donne anticipazioni | Lunedì 18 marzo 2019

Inizia una nuova settimana e siamo tutti pronti a una nuova, divertente puntata di Uomini e Donne. Oggi pomeriggio alle 14.45 su Canale 5 nel dating show condotto da Maria De Filippi si parlerà del Trono Over. Con particolare attenzione a due coppie: prima quella tra Gemma Galgani e Rocco Fredella, protagonisti di una storia che ormai ha assunto i contorni di una telenovelas lunga mesi e mesi. Poi quella tra Cristina Incorvaia e David Scarantino, con un epilogo totalmente inaspettato.

Per quanto riguarda Gemma e Rocco, si parlerà ancora una volta della decisione finale della donna torinese di rifiutarsi di passare una notte da sola con il suo corteggiatore, lontani dalle telecamere, nella suite di un albergo da sogno. Il motivo? Gemma sostiene di non fidarsi ancora al cento per cento dell’uomo, che però ha ormai perso la pazienza e ha anche iniziato a frequentare altre donne.

Gemma verrà presa di mira, tanto per cambiare, dall’opinionista Tina Cipollari, che non perde occasione di punzecchiare l’odiata concorrente, attaccandola per il suo modo di fare e per la sua apparente volontà di non lasciare il programma e tutta la visibilità che ne consegue.

Passando invece a Cristina e David, i due oggi vivranno un grande riavvicinamento dopo la freddezza dei giorni scorsi. Mentre la bella donna parla con un altro corteggiatore, poi, David si prenderà la scena: prima dichiarandole tutto il suo amore, poi baciandola all’improvviso davanti a tutti. Su invito di Gianni Sperti, infine, i due decideranno di lasciare la trasmissione.

Cristina e David diventano così un’altra delle coppie formatesi all’interno del Trono Over di Uomini e Donne e da oggi proseguiranno la loro frequentazione fuori dagli studi di Canale 5 e soprattutto lontani da telecamere indiscrete. La loro storia durerà? Di certo Maria De Filippi non mancherà di dare periodici aggiornamenti sui due, anche dopo il loro abbandono di Uomini e Donne.

