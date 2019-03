Uomini e Donne 25 marzo 2019 | Anticipazioni | Trono Over | Canale 5

UOMINI E DONNE 25 MARZO 2019 – Primo appuntamento della settimana con Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45. Come sempre tanta curiosità per i fan della trasmissione per sapere quale trono sarà protagonista. Toccherà ai giovani tronisti o ai cavalieri e le dame? Scopriamolo insieme!

Come sempre, nel corso della settimana i due Troni, Classico e Over, si alternano, per dare modo a tutti di seguire le avventure sentimentali dei personaggi più amati. D’altronde la trasmissione continua a macinare ascolti record.

Tutte le anticipazioni sul programma Uomini e Donne

Ma cosa accadrà oggi, 25 marzo 2019? Di seguito tutte le anticipazioni. Se preferite non avere SPOILER, ovviamente, interrompete qui la lettura.

Uomini e Donne 25 marzo 2019 | Anticipazioni | Gemma | Ida

Nella puntata di oggi tornerà protagonista il Trono Over, quello che riguarda i cavalieri e le dame con più di 40 anni. Protagonista della puntata la dama più famosa d’Italia, Gemma Galgani. La popolare donna sembra avere una nuova cotta per un cavaliere: si tratta di Stefano, con il quale nella scorsa registrazione si è scambiata il numero. I due in questi giorni si sono sentiti più volte e inoltre la dama ha preparato per lui una cenetta romantica, indossando un vestitino tutto rosa.

Nel corso della puntata di oggi, però, Gemma riceverà un’ennesima delusione. Stefano infatti fa sapere che non si metterebbe mai con lei, e che ha accettato l’invito per la cena solo per farla contenta. Gli opinionisti e il pubblico in studio si scaglieranno contro di lui, accusandolo di aver preso in giro la donna.

Al contempo, Gemma verrà criticata per essersi illusa: la differenza d’età tra i due, d’altronde, è notevole, visto che Gemma ha 69 anni, mentre Stefano solo 54.

Ma non finisce qua. Durante la puntata del 25 marzo una delle dame più amate, Ida Platano, deciderà di abbandonare la trasmissione: “Sono ancora innamorata di Riccardo, me ne vado da qui, non mi va di vederlo mentre esce con un’altra donna”. Questa la motivazione data a Maria De Filippi da parte di Ida.

Il suo ex compagno, Riccardo Guarnieri, sta infatti cominciando a uscire con un’altra dama. Maria prova a convincere Ida a restare, ma lei è ancora troppo presa da Riccardo, mentre l’uomo sembra aver ormai voltato pagina definitivamente.

Dove vedere Uomini e Donne in streaming