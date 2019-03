Tulipark, il parco a tema olandese riapre i battenti a Roma: ecco tutto quello che c’è da sapere per l’edizione 2019

TULIPARK ROMA 2019 – Chi ha detto che per circondarsi di tulipani c’è bisogno di fare un viaggio in Olanda? (Ri)apre proprio a Roma il parco dedicato ai bellissimi e coloratissimi fiori, dando l’idea di essere completamente immersi in un campo olandese.

Ben 26mila metri quadri di colori e profumi, con tantissime attrazioni adatte a grandi e piccini, perfetto per una giornata da passare in famiglia.

Ma in cosa consistono queste attrazioni? E quanto costa il biglietto? Di seguito, tutte le informazioni.

Tulipark Roma 2019 | Cos’è?

Il Tulipark riapre i battenti per la sua seconda edizione. La prima non è stata molto fortunata, proprio perché qualche vandalo si era divertito un po’ troppo a distruggere i bulbi in fioritura. Infatti, per l’edizione 2019 non era stato rivelato subito l’indirizzo esatto del campo fiorito che oggi sappiamo essere a Via dei Gordiani 73.

L’inaugurazione di Tulipark è avvenuta il 21 marzo, quasi contemporaneamente all’equinozio di primavera (che quest’anno sappiamo essere arrivato con un giorno d’anticipo rispetto al canonico 21 marzo). Dalle ore 11:00, si sono aperti i cancelli per ospitare i primi curiosi che hanno voluto immergersi nell’atmosfera olandese.

Quella che era un’area destinata alla cementificazione oggi è invece un armonioso prato variopinto, addolcito dalla presenza di migliaia di tulipani.

Seguendo una filosofia green (dunque escludendo prodotti dannosi per l’ambiente), il parco oggi sorge accanto a Villa De Sanctis.

Tulipark Roma 2019 | Come funziona?

Sul sito di Tulipark, è possibile ammirare la mappa dell’intero campo di tulipani e una guida articolata su ciò che potete fare e non all’interno della distesa di fiori.

Premessa: è possibile raccogliere i fiori, ma questo avrà un costo. Infatti, ogni tulipano strappato avrà un costo di un euro e cinquanta al pezzo. Mentre, se intendete portarvi a casa quelli che avete trovato già recisi, li pagherete un euro.

Ciò si rilega alla filosofia con cui è stato creato questo parco: seguendo infatti la linea guida del u-Pick, e cioè tu raccogli, si possono prendere i tulipani in modo autonomo, scegliendo il colore che si preferisce, dopodiché farseli incartare dai gazebo messi a disposizione e poi passare per la cassa.

91 varietà di tulipani vi attendono nella distesa fiorita in quel di Roma, ma è bene rispettare determinate regole dopo aver pagato il biglietto.

Prima di tutto, come giusto che sia, non bisogna calpestare i tulipani, altrimenti quale sarebbe lo scopo di questo progetto?

Se intendete strappare via un tulipano, portatelo con voi e non abbandonatelo perché potrebbe appassire dopo qualche ora.

I cani, ad esempio, possono passeggiare tra i tulipani ma accompagnati da guinzaglio e sacchettina per i dovuti bisogni; nel caso di taglie grosse, gli animali dovranno essere muniti di museruola.

Tulipark Roma 2019 | Intrattenimento

Ma oltre a raccogliere tulipani, cosa si fa in questo parco? Prima di tutto, esistono diverse attrazioni che contribuiscono ad arricchire l’atmosfera dei fiori, come ad esempio un iconico mulino a vento, o ancora uno zoccolo classico della cultura olandese (una versione del Maxi Klompen) e un furgone Volkswagen vintage messo a disposizione per chi volesse scattare delle fotografie.

Inoltre, verranno organizzati anche diversi laboratori durante questa seconda edizione, laboratori di flower design ad esempio o anche di orticultura urbana. Ma non finisce qui: in programma ci saranno anche delle performance di acrobati internazionali, che si esibiranno in balli tradizionali della cultura olandese con tanto di costume. E ancora, a disposizione di chi vorrà entrare nel parco, ci sarà la degustazione di cibi tipici olandesi presso l’area ristoro TulipCafè: potrete scegliere tra Frikandellen, dutch Kroketten, il formaggio Gouda, Bahmi impanati e i Bitterbollen.

Tulipark Roma 2019 | I biglietti

TuliPark è aperto tutti i giorni dalle 9:00 alle 19:00. Com’è possibile accedere? Acquistando il biglietto, saranno inclusi due tulipani a vostra scelta da cogliere direttamente nei campi; potrete visitare il parco con tutte le attrazioni e prendere parte alle varie attività d’intrattenimento.

I bambini fino a un metro di altezza non pagano, entrano direttamente gratis.

I biglietti possono essere acquistati sia online che alle casse del Tulipark. Lo staff consiglia caldamente di acquistare online nel fine settimana a causa dell’alta frequenza e quindi potenziale sold out.

Il buono d’ingresso messo a disposizione da TuliPark dal lunedì al giovedì costa sei euro e include due tulipani, mentre se acquistate per venerdì, sabato, domenica e festivi (e qui è vivamente consigliata la prenotazione online) il costo è di 8 euro con inclusi sempre i due simbolici tulipani.

Se avete intenzione di visitare il parco in gruppo di oltre 10 persone o con scolaresche, è obbligatoria la prenotazione. Per le persone con ridotta mobilità, il prezzo dal lunedì al giovedì è di 5 euro, mentre dal venerdì alla domenica è di 6 euro ed è acquistabile soltanto alle casse.

Dopo aver acquistato online, vi arriverà un’email di conferma con il buono ingresso, che sarà valido soltanto per la data prenotata.