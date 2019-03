Stasera in tv 25 marzo 2019 prima serata | Oggi in tv | Film stasera | Programmi | Guida | Il nome della rosa | L’Isola dei Famosi | Report | Francia-Islanda

Cosa c’è stasera in tv 25 marzo 2019? Una breve guida completa ai programmi e ai film in tv di stasera dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Real Time e quelli minori come Rai Movie, Rai 4, Iris, Tv 8, Italia 2, La 5, Cielo, Nove, Rai 5, Paramount Channel, Cine Sony.

Ecco il palinsesto dei programmi in prima serata e in seconda serata di lunedì 25 marzo 2019:

Oggi in tv: i programmi e i film di stasera in tv 25 marzo 2019:

Stasera su Rai 1:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Il nome della rosa

23:27 – TG1 60 Secondi

23:30 – Speciale Porta a Porta

Stasera su Rai 2:

18:15 – Frosinone. Calcio Nazionale 2019 Under 21 Amichevole Internazionale Italia – Croazia

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Made in Sud

23:45 – Song’ e Napule

Stasera su Rai 3:

20:00 – Blob

20:25 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Report

23:10 – Prima dell’alba

00:00 – TG3 Linea notte

Stasera in tv 25 marzo 2019 su Rai 4

19:58 – The Americans ep.5

20:44 – Just for Laughs XIII ep.6

21:09 – Riddick

23:14 – Britannia ep.5

00:07 – Britannia ep.6

00:50 – The Americans ep.4

Stasera su Canale 5:

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INCONSISTENZA

21:20 – L’ISOLA DEI FAMOSI

00:50 – TG5 – NOTTE

Stasera su Italia 1:

19:44 – C.S.I. NEW YORK – CONVINZIONI ERRATE

20:34 – QUALIFICAZIONI EUROPEI 2020 – FRANCIA – ISLANDA

22:54 – QUALIFICAZIONI EUROPEI 2020 – SPECIALE

23:20 – NEVER BACK DOWN – MAI ARRENDERSI – 1 PARTE

00:17 – TGCOM

00:20 – METEO.IT

00:23 – NEVER BACK DOWN – MAI ARRENDERSI – 2 PARTE

Stasera in tv 25 marzo 2019 su Rete 4:

19:50 – TEMPESTA D’AMORE – 57 – 2A PARTE – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA

21:25 – QUARTA REPUBBLICA

Stasera su Canale 20:

20:15 – THE BIG BANG THEORY XI – TESLA CONTRO TESLA

20:35 – THE BIG BANG THEORY XI – LA COMPLICAZIONE DEI BITCOIN

21:00 – TRANSPORTER 3 – 1 PARTE

22:06 – TG COM

22:11 – METEO

22:13 – TRANSPORTER 3 – 2 PARTE

23:15 – OUTCAST – L’ULTIMO TEMPLARE – 1 PARTE

23:51 – TG COM

23:56 – METEO

23:58 – OUTCAST – L’ULTIMO TEMPLARE – 2 PARTE

Stasera su Paramount Channel:

20:20 – Vita da strega

20:45 – Vita da strega

21:15 – L’amore infedele – Unfaithful

Stasera su Rai Movie:

21:10 – Il mio nome è nessuno

23:10 – Un genio, due compari, un pollo

01:25 – Il serpente alato

Stasera su Cine Sony:

21:00 – Il genio della truffa

23:15 – Tin Cup

01:45 – Scusi, ma lei paga le tasse?

Stasera in tv 25 marzo 2019 su Iris:

20:05 – WALKER TEXAS RANGER IV – IL FIGLIO DEL BOSS

21:00 – THE RIVER WILD-IL FIUME DELLA PAURA

23:19 – IL RAPPORTO PELICAN

Stasera su Tv8:

19:30 – Cuochi d’Italia – 1^TV

20:25 – Guess My Age – Indovina l’eta’ – 1^TV

21:30 – Spectre

Stasera su Italia 2:

19:50 – LE AVVENTURE DI LUPIN III – LA GRANDE SFIDA

20:15 – TUTTI ALL’ARREMBAGGIO! ONE PIECE – MASIRA, IL RE DEL RECUPERO DELLE NAVI AFFONDATE

20:45 – TUTTI ALL’ARREMBAGGIO! ONE PIECE – STATE LONTANO DALLA FLOTTA DI BARBABIANCA

21:10 – DRAGON BALL SUPER – APPARI, OH DRAGO, ED ESAUDISCI IL MIO DESIDERIO, DA BRAVO, BRAVO DRAGO!

21:35 – DRAGON BALL SUPER – GOKU COMBATTE FINALMENTE CONTRO MONAKA?

22:05 – DRAGON BALL SUPER – L’AURA DI GOKU VA FUORI CONTROLLO

22:25 – DRAGON BALL SUPER – IL SEGRETO DELL’ACQUA SOVRUMANA

22:55 – FUTURAMA – MIELE AMARO

23:20 – FUTURAMA – SAPORE DI LIBERTA’

23:50 – FUTURAMA – ALIENA VITA DA ALIENO

Stasera in tv 25 marzo 2019 su La 5:

19:45 – UOMINI E DONNE

21:25 – LA CASA SUL LAGO DEL TEMPO -1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – LA CASA SUL LAGO DEL TEMPO – 2 PARTE

23:25 – BED & BREAKFAST WITH LOVE -1 PARTE

00:09 – TGCOM24

00:13 – METEO.IT

00:15 – BED & BREAKFAST WITH LOVE – 2 PARTE

Stasera su Cielo:

20:20 – AFFARI DI FAMIGLIA

20:50 – AFFARI DI FAMIGLIA

21:15 – ELSA & FRED

23:10 – LORNA

Stasera su Nove:

19:25 – Camionisti in trattoria – Trentino

20:25 – Boom! – 1^TV

21:25 – Cucine da incubo Italia – 1^TVAll’Archetto

22:40 – Cucine da incubo Italia – El Paso Ranch

23:55 – Camionisti in trattoria – Friuli Venezia Giulia

Stasera in tv 25 marzo 2019 su La 7:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Grey’s Anatomy – Combatti per la tua mente – Stagione 14 Ep.315

22:10 – Grey’s Anatomy – Freddo come il ghiaccio – Stagione 14 Ep.316

23:05 – Body of proof

Stasera su La 7D:

20:25 – Cuochi e Fiamme

21:30 – Josephine, Ange Gardien – La Prof

23:20 – Josephine, Ange Gardien – Il beneficio del dubbio

Stasera su Real Time:

20:05 – Cortesie per gli ospiti

21:10 – Vite al limite – 1^TVJustin

22:55 – Vite al limite: una famiglia al limite – 1^TVVivere o morire

00:00 – Vite al limite – La storia di Nicole

Stasera su Spike:

20:30 – MERLIN Il castello di Fyrien

21:30 – TOP GEAR 20′ Stagione Ep.3

22:30 – TOP GEAR 20′ Stagione Ep.4

23:35 – TOP GEAR 20′ Stagione Ep.5

00:35 – ZODIAC

Stasera in tv 25 marzo 2019 su Sky Uno

20:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:15 – Master Pasticcere di Francia

22:55 – Master Pasticcere di Francia

Stasera su Sky Cinema Uno:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Escobar – Il fascino del male

23:15 – Paziente Zero