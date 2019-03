L’ha polizia l’ha colto in flagrante mentre era intento ad abusare sessualmente del suo gatto, sotto la doccia. La storia terribile arriva dall’Arizona, protagonista è Michael Navage, 40 anni.

Ad allertare gli agenti di polizia sarebbero stati i vicini di casa dell’uomo, che avrebbero avvertito degli strani lamenti arrivare direttamente dalla casa del vicino. Rumori molesti e lamenti sospetti che hanno spinto i vicini a chiamare le forze dell’ordine.

Quando gli agenti sono arrivati a casa di Navage e hanno fatto irruzione nell’appartamento si sono ritrovati davanti una scena raccapricciante. L’uomo di 40 anni era sotto la doccia e faceva sesso con il suo gatto, ma era rimasto “incastrato”.

L’animale per questo si lamentava in modo insistente, come hanno riferito i vicini ai media. Quando gli agenti hanno trovato l’uomo in bagno, l’animale era ormai agonizzante, ma hanno immediatamente chiamato un veterinario, che ha soccorso il gatto.

L’animale è stato prima liberato e poi visitato dal medico, che gli ha diagnosticato una lacerazione dell’ano.

Per Miachael Navage sono scattate le manette ai polsi. L’uomo è stato arrestato per abusi su animali. Il 40enne ha anche dato la sua versione dei fatti: secondo quanto dichiarato dall’uomo alla polizia, Navage era intento ad asciugare l’animale con un asciugamano. Nessuna violenza, a suo dire.

La visita del veterinario, però, dimostra il contrario. Pare che l’animale fosse vittima degli abusi sessuali dell’uomo da tempo.

