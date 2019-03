Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha sciolto la sua riserva sulla cittadinanza a Rami, il ragazzo che ha salvato i suoi compagni dal dirottamento del bus a San Donato milanese. “Purtroppo a stasera non ci sono gli elementi per concedere la cittadinanza”, ha detto.

E su un suo incontro con Rami, ha detto che se dipendesse da lui lo vedrebbe “anche domani, fino a giovedì sono al ministero: le porte del Viminale sono aperte”.

“Lo invito quando ho gli elementi a disposizione per decidere, ma purtroppo a stasera non ci sono gli elementi per concedere la cittadinanza. Mi spiacerebbe moltissimo, però così è”, ha detto Salvini.

“Siccome le cittadinanze non sono biglietti delle giostre, abbraccerò volentieri tutti i ragazzi della classe perché non ci sono protagonisti di serie A e di serie B. Quando si tratta di cittadinanze non ci deve essere nessuna ombra e nessun dubbio, e purtroppo al momento ombre e dubbi ce ne sono”.

Salvini: “Incontrerò Ramy a telecamere spente, di fare come Fazio non mi interessa”

“Se qualcuno la cittadinanza non l’ha chiesta e non l’ha ottenuta dopo 20 anni, fatevi una domanda e datevi una risposta sul perché”, ha detto Salvini riferendosi al fatto che la cittadinanza concessa a Rami si estenderebbe anche ad altri membri della sua famiglia, tra cui il padre, in Italia da qualche decennio.

Intanto, alcune ore fa, Ramy aveva risposto a Salvini, che gli aveva detto di candidarsi per cambiare la legge sulla cittadinanza. “Voglio diventare italiano, sono nato qua. Volevo vedere cosa sarebbe successo a Salvini se tutti fossero morti. Tutti sarebbero andati contro di lui. Se tutti lo ringraziano è grazie a me”.

Come si ottiene la cittadinanza italiana