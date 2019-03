Risultati elezioni Basilicata, i primi exit poll premiano Bardi (centrodestra)

Risultati elezioni Basilicata exit poll – Diretta

I primi exit poll sulle elezioni regionali in Basilicata (Opinio-Youmedia) vedono in testa Vito Bardi, candidato di centrodestra, con un forbice compresa tra il 42 e il 46 per cento.

Leggermente staccato il candidato del centrosinistra, Carlo Trerotola, dato tra il 35 e il 39 per cento.

Lontanissimo dai primi due schieramenti è il candidato del Movimento 5 Stelle, Antonio Mattia, che si fermerebbe tra il 12 e il 16 per cento.

Quarto il candidato di Basilicata Possibile, Valerio Tramutoli.

Un risultato, quello della Basilicata, che confermerebbe gli ultimi trend, con un centrosinistra in netta risalita nei consensi e che avrebbe ormai superato il Movimento 5 stelle, sempre più in caduta libera.

Prima forza politica, invece, il centrodestra: Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia.

Elezioni regionali Basilicata 2019 risultati | I candidati

I quattro candidati alla carica di presidente sono Vito Bardi (centrodestra: appoggiato da Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, Basilicata Positiva, Idea), Antonio Mattia (Movimento 5 Stelle), Carlo Trerotola (centrosinistra: appoggiato da Comunità Democratiche, Avanti Basilicata, Basilicata Prima – Riscatto, Progressisti Basilicata, Verdi, lista Trerotola) e Valerio Tramutoli (Basilicata Possibile).