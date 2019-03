Israele, razzo lanciato dalla Striscia colpisce una casa a Tel Aviv

Nella notte tra il 24 e il 25 marzo 2019 un razzo lanciato dalla Striscia di Gaza ha colpito una casa nel nord di Tel Aviv, ferendo 7 persone.

Secondo quanto riportato dai soccorritori, un 59enne e una donna di 30 anni sono stati ricoverato in condizioni moderate, mentre il marito di lei, e i loro figli, una ragazzina di 12 anni, un bimbo di 3 anni e uno di 6 mesi hanno riportato ferite più lievi.

L’attacco non è stato ancora rivendicato da alcun gruppo presente nella Striscia e il leader di Hamas a Gaza, Yahnya Sinwar, ha deciso di cancellato una conferenza stampa prevista nel corso della giornata.

Solo dieci giorni fa, due razzi lanciati sempre da Gaza hanno raggiunto la città di Tel Aviv senza provocare danni o feriti, mentre Israele ha risposto bombardando un centinaio di obiettivi nell’enclave palestinese.

Intanto il premier israeliano Benjamin Netanyahu è tornato in patria dagli Stati Uniti, dove era in visita per incontrare il presidente americano Donald Trump.

“Il paese risponderà con forza”, ha detto il primo ministro. “Ho parlato con il capo di Stato maggiore, il capo dello Shin Bet e il capo dell’intelligence. Si tratta di un atto criminale contro lo Stato d’Israele”.

Il 25 marzo è una giornata storica nei rapporti Usa-Israele: l’inquilino della Casa Bianca è pronto a firmare un documento che riconosce la sovranità dello Stato ebraico sulle Alture del Golan, territorio conteso con la Siria.

La presa di posizione degli Usa sul Golan favorisce il premier Netanyahu che è alla ricerca di un nuovo mandato in vista delle prossime elezioni, che si terranno il 9 aprile.

Il premier ha indetto elezioni anticipate dopo l’abbandono dell’esecutivo da parte del ministro della Difesa Lieberman, anche lui candidato alle urne di aprile.

>>Gaza si ribella: “Vogliamo vivere, basta miseria”. E Hamas reprime la protesta