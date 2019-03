RAFAEL QUENEDIT CASTRO AMICI 2019 – Anche quest’anno parte la nuova edizione del serale di Amici di Maria De Filippi. Sabato 30 marzo, infatti, va in onda il talent di Canale 5 giunto alla diciottesima edizione. Tra i 12 concorrenti che quest’anno si contenderanno la vittoria finale del programma c’è anche il ballerino Rafael Quenedit Castro. Vediamo di conoscerlo un po’ meglio.

Tutto sul serale di Amici di Maria De Filippi

Rafael Quenedit Castro Amici 2019 | Chi è

Rafael è originario dell’Havana, nella splendida isola di Cuba ed ha 22 anni. La sua passione per la danza è nata insieme a lui, che balla da quando aveva 8 anni; in famiglia, per altro, non è l’unico ad averla, visto che suo fratello 33enne è anche lui un ballerino che danza nelle file dello Houston Ballet.

A soli 10 anni Rafael è entrato nella scuola nazionale di balletto di Cuba, dopo aver studiato e danzato nel Talleres de Ballet de L’Avana. Anche prima di partecipare al noto talent di Canale 5, il ballerino faceva parte della compagnia del Balletto nazionale di Cuba, che è una delle più note e rinomate al mondo.

Rafael, che dal 2014 ha anche partecipato a diversi show televisivi, ha visto crescere la sua popolarità finché non ha vinto la Medaglia d’oro al ballo di Cape Town. È il 2017 quando decide di trasferirsi a Parigi e di frequentare lì uno stage: dalla Francia Rafael guarda sempre di più all’Italia e, infatti, l’anno successivo si sposta a Roma.

Tutto quello che c’è da sapere sui concorrenti del serale di Amici

Nella Capitale si è specializzato in tutti gli stili di danza, diventando un artista davvero completo. Alessandra Celentano, l’insegnante di danza della scuola di Amici, lo ha infatti notato e scelto come membro della sua categoria.

Per quanto riguarda la sua vita privata, il giovane è riservato, ma sappiamo che ha una fidanzata cubana che si chiama Maureen. Rafael è inoltre appassionato di pesca e sport ed è molto ambizioso.

Dove vedere il serale di Amici in streaming

Rafael Quenedit Castro Amici 2019 | Instagram

Rafael ha un profilo Instagram molto “giovane”, ma sono già in molti a seguirlo. Il ballerino pubblica foto delle sue esibizioni nel talent di Canale 5 e i commenti di ammirazione che gli inviano i suoi fan.