Come previsto un vortice di aria fredda sta per investire l’Italia. Nella serata di lunedì 25 marzo le temperature crolleranno letteralmente su gran parte del Paese per quello che gli esperti hanno definito il “colpo di coda” dell’inverno.

Le temperature più che miti degli ultimi giorni, quindi, abbandoneranno lo stivale: il fronte freddo, spinto da un vortice di bassa pressione sul mare del Nord, si sta addossando sulle Alpi orientali, con le prime nevicate sulle zone di confine.

Previsioni meteo oggi lunedì 25 marzo

Nel corso delle prossime ore, come spiegano gli esperti di 3bmeteo.com, al Nord, si registreranno nubi in aumento sulle Alpi, con prime nevicate ad alte quote. Fenomeni isolati sono previsti su alto Veneto e Friuli.

Dal pomeriggio la perturbazione si sposterà verso il basso Veneto e il basso Friuli, per poi colpire l’Emilia Romagna.

Nelle ore serali si registreranno forti temporali, accompagnati con grandinate, soprattutto lungo la costa emiliana e romagnola.

Nevicherà, nella notte tra lunedì 25 marzo e martedì 26 marzo, sull’Appennino settentrionale, con quota neve via via in discesa fino a 700 metri.

Piovaschi isolati e rapidi interesseranno anche la Lombardia. Il nordovest risentirà di qualche piovasco tra la sera e la notte su basso Piemonte e levante ligure. Temperature in netto calo dalla sera.

Al Centro avremo prevalenti condizioni di bel tempo per gran parte della giornata con qualche isolato addensamento sulla Toscana settentrionale. In tarda serata rapido peggioramento su Toscana, Umbria e Marche con piovaschi e temporali, localmente anche intensi sulle Marche.

In nottata i fenomeni raggiungeranno anche l’Abruzzo, con nevicate sulla dorsale fino a 800 metri per la notte. Temperature in brusco calo dalla sera.

Al Sud condizioni di bel tempo per l’intera giornata salvo qualche annuvolamento di scarsa consistenza sulle coste tirreniche verso sera. Temperature stabili o in lieve aumento sulla Puglia.