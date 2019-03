PIO E AMEDEO CARRIERA – Sono una delle coppie più irriverenti della nostra televisione e nel corso della loro ancora breve carriera sono riusciti anche a fare diverse capatine nel mondo del cinema. Pio D’Antini e Amedeo Grieco formano il duo artistico conosciuto con il nome d’arte Pio e Amedeo.

Da Foggia all’Italia intera, il loro percorso è stato un continuo crescendo basato sulla comicità dissacrante e sulle battute scomposte. Nel corso della loro carriera, inoltre, Pio e Amedeo sono stati capaci di costruire una sorta di “elegia” dell’ignoranza, grazie soprattutto al loro programma di punta, Emigratis.

Nel 2019, poi, la loro fama ha avuto un grande slancio. Merito prima della loro presenza come ospiti nella seconda serata del Festival di Sanremo e poi dell’annuncio di Maria De Filippi, che li ha voluti come comici fissi del serale di Amici.

Ma chi sono Pio e Amedeo?

Sapevate che Pio e Amedeo hanno pubblicato un loro libro? O che hanno diretto e scritto un film? O, ancora, che sono comparsi nella videoclip “Senza pagare” di J-Ax e Fedez insieme a Paris Hilton? Ecco tutto quello che c’è da sapere su di loro.

Pio e Amedeo carriera | Vita privata

Entrambi di Foggia, Pio D’Antini e Amedeo Grieco si passano cinque giorni di differenza (il primo è nato il 25 agosto 1983, il secondo il 20 agosto dello stesso anno).

Hanno dimostrato una forte passione per la recitazione sin da ragazzi.

Amedeo Grieco è sposato con Maria, dalla quale ha avuto due figli: Federico e Alice.

Pio D’Antini è sposato con Cristina e insieme hanno avuto la figlia Chiara.

Pio e Amedeo | Carriera

Dopo le prime esperienze d’animazione avvenute nei villaggi turistici, Pio e Amedeo hanno debuttato in televisione sulla rete Telefoggia con la trasmissione “Occhio di bue”.

Da Telefoggia sono passati a Radionorba e Telenorba: per il programma “U’ Tub”, hanno iniziato a girare delle candid camera intervistando persone di diversi comuni pugliesi con domande demenziali.

Il successo è arrivato nel 2011 grazie alla Rai. Il duo viene assunto per i programmi televisivi “Stiamo tutti bene” e “Base Luna”.

L’anno seguente, Pio e Amedeo sono approdati in casa Mediaset. Il duo è entrato nel programma “Le Iene”, gestendo la rubrica satirica “Chiunque Può” nel 2012 e la rubrica comica “Ultras dei Vip” nel 2013.

Il 2013 è stato un anno di prime volte per Pio e Amedeo: hanno pubblicato il loro primo brano intitolato “You Porn” prodotto da Gabry Ponte e hanno debuttato al cinema. Il titolo del film in principio era “Fuggi fuggi da Foggia” e poi è diventato “Amici come noi”. La pellicola (di cui Pio e Amedeo hanno curato anche la sceneggiatura e il soggetto, oltre alla regia) è arrivata nei cinema italiani il 20 marzo 2014 ed è stato girato tra Foggia, Monte Sant’Angelo, Milano, Roma e Amsterdam.

Nel 2014, il duo comico ha condotto il programma radiofonico “A disposizione” su RTL 102.5 e ha recitato nel film “Ma tu di che segno 6?” di Neri Parenti. Nello stesso anno, Pio e Amedeo hanno pubblicato il loro primo libro intitolato “Salviamo il mondo mo’ senza esagerare”.

Nel 2016 hanno ideato il programma “Emigratis”, in onda su Italia 1 in seconda serata e composto da tre stagioni.

Nel 2018 è partito il loro tour teatrale “Tutto fa Broadway” e nel 2019 Pio e Amedeo sono attesi sul palco dell’Ariston per partecipare al Festival di Sanremo.

A dare l’annuncio sono stati proprio loro, tramite Facebook.

“Un tempo andare a San Severo era già un successo, oggi potervi dire che siamo a Sanremo è un sogno impensabile che si realizza”, hanno infatti dichiarato i due comici.

Pio e Amedeo carriera | Social

Il duo comico non può certo mancare sui canali social. Mentre Facebook e Instagram sono in comune, Pio e Amedeo su Twitter hanno due account distinti e separati.

Stessa cosa anche su Instagram (Pio, Amedeo).