Oroscopo di oggi | TPI | Giorno | Astrologia | Segni zodiacali

OROSCOPO DI OGGI 25 MARZO 2019 TPI – Comincia una nuova settimana. Si sa, il lunedì è sempre un po’ tragico per tutti, soprattutto per chi deve alzarsi presto per andare a lavorare!

Una nuova settimana ricca di sfide, impegni, gioie e sorprese. Ecco allora cosa prevedono le stelle per la giornata di oggi.

Per molti segni zodiacali, questo lunedì 25 marzo 2019 sarà un giorno da ricordare, con tante novità. Ovviamente, però, per qualcuno per cui non sarà la giornata migliore della vita. Vediamo insieme cosa prevede l’oroscopo di oggi di TPI.

Le affinità di coppia per tutti i segni zodiacali

Partiamo, come sempre, dai segni fortunati del giorno. Sicuramente tra questi c’è l’Ariete: la settimana si apre sotto i migliori auspici. Le Stelle sono con voi, approfittatene. Molto bene anche lo Scorpione, al top soprattutto la vita sentimentale.

Novità interessanti in arrivo per gli amici del Sagittario e per quelli dell’Acquario, in particolare a livello lavorativo. L’occasione giusta per chi vuole lanciarsi in nuovi progetti o cambiare aria.

L”oroscopo in questo lunedì 25 marzo sorride anche al segno dei Pesci, grazie al ritorno di Venere: delusioni e fraintendimenti dei giorni scorsi saranno un cattivo ricordo.

Veniamo ai segni che avranno un inizio di settimana piuttosto grigio. Tra questi il Cancro: i nuovi impegni sul lavoro sono molto gravosi e pieni di responsabilità, e questo vi stressa molto. Particolarmente nervoso anche il Leone: cercate di trovare serenità stando insieme ai vostri cari.

La Vergine deve stare attenta a chi le sta attorno: qualche collega o un amico che non si dimostrerà tale proverà a mettervi il bastone fra le ruote. Sottotono anche il Capricorno: i molti impegni vi hanno portato in riserva, avete decisamente bisogno di una pausa.

Tra i segni meno fortunati di oggi 25 marzo 2019 i Gemelli: continua per voi un periodaccio, cercate di mantenere la calma. Per il Toro, complice il passaggio di Urano, prosegue una fase di agitazione e tensione: avete il litigio facile, cercate di non sfogarvi con chi non ha colpe. La Bilancia, infine, in questo lunedì è piuttosto stanca e sotto pressione. Concedetevi del tempo per voi stessi.

L’oroscopo completo di oggi, lunedì 25 marzo

Le previsioni per domani

Oroscopo di oggi | Origine

L’oroscopo (dal termine latino hōroscopus, a sua volta proveniente dal greco ὡροσκόπος hōroskópos, composto di ὥρα (hṓra), durata di tempo, e σκοπέω (skopéō), osservare) ha origini molto antiche. Individua la posizione degli astri principali del nostro sistema solare al momento della nascita di ciascuno. La parola, nel suo significato originario, indicava infatti il punto della costellazione dello zodiaco, sorto in uno specifico momento all’orizzonte, che costituisce la base per configurare la posizione degli altri segni zodiacali e dei pianeti in relazione a un momento specifico, come una nascita o un evento. In un senso più ampio, l’oroscopo indica, rispetto ai dodici segni dello zodiaco, l’osservazione del cielo e la posizione dei pianeti in un momento dato e le previsioni circa l’influenza che quella determinata configurazione potrebbe avere sull’evento in base al quale è calcolato.