OROSCOPO DI OGGI 25 MARZO 2019 TPI – Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di lunedì 25 marzo 2019. L’oroscopo di TPI:

Oroscopo di oggi lunedì 25 marzo 2019

Ariete

Cari Ariete, insieme alla primavera per voi arriva anche una Luna favorevole. L’inizio settimana è dei più promettenti, quindi sorridete.

Ad ogni modo gli impegni sono tanti e lo stress potrebbe travolgervi e storcere proprio quella Luna: dosate bene le energie.

Toro

Amici del Toro, questa settimana non inizia proprio nel migliore dei modi per voi. Il passaggio di Urano, infatti, vi rende irascibili e pronti al litigio.

D’altronde sono tante le questioni che hai accumulato, soprattutto in campo professionale: forse è il momento di sfogare, ma non tutto insieme.

Oroscopo di oggi 25 marzo 2019 | Gemelli

Amici dei Gemelli, è proprio un periodaccio, soprattutto sul lavoro. Sembra che non vogliano proprio darvi pace, sia gli impegni che i colleghi.

Cercate di non perdere la pazienza, perché sarà peggio: tirate un bel respiro e cercate di fare un po’ di ordine, e non solo sulla scrivania.

Cancro

La settimana si prospetta come impegnativa, cari amici del Cancro: avete voluto la promozione? Ecco, adesso dimostrate di essere in grado di andare su questa nuova bicicletta.

Anche negli affetti c’è qualcuno che sta aspettando un passo da parte vostra: non deludetelo!

Leone

È vero, la scorsa settimana vi ha lasciato con l’amaro in bocca: tutti gli obiettivi che vi eravate prefissati non sono andati in porto e ora vi trovate carichi di nervosismo.

Cercate di farvi coccolare un po’ dal partner o dalla famiglia in questo lunedì, vedrete che ne vedrete i benefici già da martedì mattina.

Oroscopo di oggi 25 marzo 2019 | Vergine

Cari Vergine, fate attenzione, perché c’è qualcuno che vi ha preso di mira e vuole farvi innervosire a tutti i costi: soprattutto sul lavoro, qualcuno vorrebbe farvi le scarpe.

Anche in Amore la situazione non è purtroppo delle migliori: il consiglio è di lasciar perdere una relazione che non decolla.

Bilancia

Niente da fare Bilancia: anche questo inizio settimana vi vede stanchi e sotto pressione. Soprattutto a lavoro, i problemi sembrano non risolversi nonostante il vostro impegno e i vostri sforzi.

Cercate di avere pazienza e di farvi consolare prendendovi una serata tutta per voi: non sempre è necessario brindare (solo) per i successi, ma anche per svagarsi un po’!

Scorpione

Siete travolti dall’amore, cari amici dello Scorpione. Un vento ristoratore, per le coppie in crisi, sta soffiando proprio nella vostra direzione.

Chi è felicemente innamorato anche godrà dei benefici di questa rinnovata serenità e passionalità.

Oroscopo di oggi 25 marzo 2019 | Sagittario

La Luna, nati del Sagittario, è pronta a caricarvi di buone energie: sul lavoro il vostro capo potrebbe proporvi di seguire qualche progetto importante ed è proprio la giusta occasione da cogliere!

L’Amore, invece, da questo lunedì passa per voi in secondo piano. Tutto può aspettare per voi quando sentite il profumo del successo.

Capricorno

Questo lunedì vi trova sottotono, cari amici del Capricorno. Forse ultimamente avete preteso un po’ troppo da voi stessi, ed è il momento di prendersi una pausa.

Per quanto riguarda l’Amore, invece, vi preparate a un periodo di cambiamento: cercate di guardarvi intorno il più possibile per non perdere occasioni!

Acquario

Caro Acquario, questa settimana potrebbe essere molto significativa per voi e ricca di proposte per cambiare un po’ aria, sia a livello professionale che affettivo.

In effetti vi sentite un po’ in trappola e avete bisogno di riprendere contatto con la vostra parte più creativa e sognatrice.

Oroscopo di oggi 25 marzo 2019 | Pesci

Attenzione Pesci, perché Venere sta tornando nel vostro segno. Finalmente un vento positivo spazzerà via tutte le delusioni e i fraintendimenti delle ultime settimane.

Sul Lavoro le stelle prevedono stabilità, ma voi non sedetevi troppo sugli allori!

