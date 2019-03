Oroscopo di domani | TPI | Giorno | Astrologia | Segni zodiacali

OROSCOPO DI DOMANI TPI – Vuoi o non vuoi, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna. Insomma, ci siamo “affidati” agli astri.

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, martedì 26 marzo 2019:

Oroscopo di domani martedì 26 marzo 2019 | Cosa dicono gli astri

Ariete

Siete sempre stati lunatici, ma in questo martedì supererete ogni vostro precedente record. Soprattutto in relazione alla vostra storia d’amore. Un momento pensate di essere fortunati e avere tutto, dall’altro non vi sentite pienamente soddisfatti.

La cosa, ovviamente, indispettisce molto il vostro partner, creando tensioni. A ciò aggiungete qualche preoccupazione anche sul lavoro, specialmente se avete un’attività in proprio, e avete messo insieme un martedì sicuramente impegnativo.

Toro

Sorridete, amici del Toro, la vostra giornata sarà molto positiva. Il merito sarà soprattutto vostro, visto che riuscirete a organizzare qualcosa di molto divertente con i vostri amici di sempre.

In amore, inoltre, state vivendo un periodo di grande complicità con il partner e questo vi rende molto felici. Se siete single, invece, questa settimana potrebbe essere quella giusta per ufficializzare una relazione che finora avete portato avanti in modo poco serio.

Oroscopo di domani 26 marzo 2019 | Gemelli

Questa giornata sarete parecchio energici, ma altrettanto nervosi. Avrete tanta voglia di fare, sia in casa che sul lavoro, e in questo modo finirete per essere antipatici con chi non riesce a mantenere il vostro ritmo.

Avrete qualche dubbio anche in amore. Il motivo? Un periodo non proprio esente da litigi e soprattutto una clamorosa tentazione… Le stelle vi consigliano però di tenere lontana questa persona e risolvere invece con il vostro partner.

Cancro

Il vostro martedì non sarà propriamente una passeggiata. Siete molto stressati, soprattutto a causa di alcune situazioni in amore che non riuscite a sistemare. Le stelle vi invitano a mettere da parte il resto e dedicarvi appieno alla vostra sfera sentimentale, nella speranza di riuscire a mettere un po’ d’ordine.

Sul lavoro, di conseguenza, non preoccupatevi di sembrare un po’ distratti e superficiali. Se la vostra serenità passa dal risolvere una crisi di coppia, tutto il resto deve passare in secondo piano. Avrete tempo per recuperare.

Leone

Amici del Leone, alzate la criniera e ruggite perché oggi è davvero il vostro giorno. In amore vivrete momenti molto divertenti e ad alto tasso erotico con il vostro partner, mentre se siete single questo è il giorno giusto per fare interessanti incontri.

Sul lavoro, ultimamente avete agito così bene che vi aspettavate una promozione o comunque una gratificazione. Anche se questa però tarda ad arrivare, le stelle vi consigliano di continuare a lavorare come stavate facendo.

Oroscopo di domani 26 marzo 2019 | Vergine

Questo martedì per voi della Vergine sarà un giorno tutto sommato tranquillo, di ordinaria amministrazione. E dopo un periodo un po’ tribolato era proprio quello che volevate.

Gli unici ad avere un po’ di scossoni saranno i single, corteggiati insistentemente da una persona che sembra davvero molto interessante (e interessata). Per il resto, tutto procederà nella norma. Vedetela come un’occasione di non accumulare troppo stress per vivere la meglio il resto della settimana.

Bilancia

Amici della Bilancia, è in arrivo per voi una giornata elettrizzante. Il merito sarà dell’influenza di Venere sul vostro segno. Il risultato, invece, sarà una ventata di passione che alimenterà il fuoco della vostra storia d’amore o regalerà una fiammella a tutti i single, che dovranno poi lavorare per farla crescere.

Sul lavoro, invece, nonostante qualche contrattempo riuscirete a rendere al massimo e a consegnare un progetto molto importante e dispendioso persino in anticipo.

Scorpione

Giornata nella media per voi, senza grosse novità ma anche senza preoccupazioni. In amore vi sentite in una fortezza, grazie al partner che vi dimostra quotidianamente quanto siete importanti per lui.

Sul lavoro già da più di un mese vivete una situazione di stand-by che esula dalle vostre responsabilità. Nel corso della giornata, inoltre, realizzerete finalmente che è arrivato il momento di rimettervi in forma.

Oroscopo di domani 26 marzo 2019 | Sagittario

Le stelle hanno in serbo per voi importanti novità, soprattutto se siete single e siete costantemente alla ricerca di un’anima gemella. Chi vi ha detto che questo incontro non possa avvenire nella cerchia più stretta di amici? Certo, andate con cautela, ma oggi una situazione potrebbe sorprendervi non poco.

Sul lavoro, poi, scoprirete il piacere di collaborare attivamente con i colleghi per raggiungere obiettivi comuni. Per gli individualisti di natura come voi, è una bella novità.

Capricorno

Amici del Capricorno, siete promossi con riserva. La giornata sarà mediamente positiva, grazie all’energia che mettete sul lavoro e all’amore che dimostrate ogni giorno per la vostra famiglia, specie se vivete lontani.

Le stelle hanno però qualcosa da ridire dal punto di vista amoroso, visto che ultimamente avete parecchio trascurato il vostro partner. Forse c’è qualche situazione esterna al vostro rapporto che non vi lascia tranquilli?

Acquario

Avete vissuto delle giornate decisamente migliori. Vi sentite sottotono fin dal primo mattino, sia dal punto di vista fisico che mentale. Il risultato sarà un po’ di malumore che riverserete sul partner e sui vostri familiari.

A ciò si aggiunge anche qualche pensiero sul lavoro, dovuto a un rapporto a dir poco burrascoso con un vostro superiore. La paura di perdere il posto è pari alla vostra voglia di scappare da lì.

Pesci

Siete il segno del giorno e per una volta potete sorridere senza paura di un effetto boomerang. Venere entra prepotentemente nel vostro segno e vi regala un’ondata di passione che vi travolgerà.

Se siete in coppia vivrete momenti unici, che daranno un nuovo slancio alla vostra relazione. Se siete single, invece, oggi volete solo divertirvi e per vostra fortuna troverete una persona con gli stessi vostri interessi.

Oroscopo di domani | Cos’è la Ruota dello Zodiaco

La Ruota dello Zodiaco è suddivisa in dodici parti uguali che rappresentano i dodici Segni Zodiacali. Ciascuno di loro occupa 30 gradi nel Cerchio Zodiacale: nel momento in cui si nasce, il sole ha una posizione all’interno di uno dei dodici segni e questo determina il nostro segno di nascita. Ogni segno zodiacale è diviso in tre decadi: la prima va dallo 0 ai 10 gradi, la seconda va dai 12 ai 20 gradi e le terza dai 20 ai 30 gradi.

Oroscopo di domani | Di che segno sei?

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

I segni di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

I segni di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo di domani | Come si calcola l’ascendente

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

