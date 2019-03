Nina Moric su Tinder: invita tre uomini per una notte di sesso, ma ecco come finisce

Nina Moric sbarca su Tinder e tira un brutto scherzo ai suoi pretendenti. In realtà, il tutto è stato architettato dalle menti de Le Iene, che hanno così invitato la showgirl a iscriversi al celebre social di incontri con un profilo fake e ad “adescare” uomini.

Così Nina Moric ha creato un profilo falso e con il nome di Luna si è presentata al mondo di Tinder pubblicando una serie di foto super sexy. La particolarità, però, è che negli scatti la modella croata non è riconoscibile.

Ne sceglie tre, Luna, e li invita a casa sua. Il segnale è chiaro: quella sarebbe stata una notte di fuoco. I tre accettano di buon grado, senza batter ciglio.

Uomo numero uno. A casa Moric si presenta il primo: sul social network appariva sicuro di sé nascosto dietro il suo smartphone, dal vivo invece si mostra timido. È lei quella sciolta e particolarmente espansiva. Il problema, però, è che a un certo punto Luna finge di sentirsi male. Lui regge per un po’, poi cede e rinuncia alla promettente notte di sesso con Luna-Nina.

Uomo numero due. L’appassionato di taekwondo appare subito chiuso e timido. Lei, Luna, si lancia subito in una performance musicale, uscita malissimo. Non contenta, la donna propone all’uomo di tingersi i capelli: dal biondo al moro. Nel frattempo lo riempie di panna e decide di truccarlo.

Niente, l’uomo non si arrende e pur di arrivare alle tanto bramate lenzuola resiste. Quel momento arriva, ma proprio sul più bello, a un passo dalla stanza da letto, fanno irruzione Le Iene. Fine della festa: era tutto uno scherzo e il poverino è costretto a tornarsene a casa deluso.

Uomo numero tre. La serata si fa bollente con Luna-Nina che lancia una sfida al pretendente avviando una conversazione particolarmente hot che presto si trasforma in un improvvisato strip poker. Le cose sembrano andar bene, finché non squilla il cellulare di Nina: è il suo fidanzato, è sotto casa e sta per salire. Lui, impaurito, decide di lasciare casa Moric scappando ancora svestito. Fuori dalla porta, ad attenderlo quei burloni delle Iene. Era tutto uno scherzo e lui è appena finito in prima serata su Italia 1. In mutande.

Nina Moric attacca Belen: “Lascia stare Corona, pensa a quello che hai fatto a mio figlio”