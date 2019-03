Napoli anziana morta legata al letto – Nella mattina di lunedì 25 marzo 2019 le forze dell’ordine hanno ritrovato il corpo di una donna di 76 anni: la signora era legata nel letto di casa ed imbavagliata. Lo riportano le agenzie stampa.

Il ritrovamento è avvenuto al terzo piano di uno stabile nella periferia orientale di Napoli.

I carabinieri sono intervenuti sul posto per i dovuti accertamenti e per capire perché la donna fosse stata legata ed imbavagliata nel suo letto, oltre ad indagare sulle cause della morte.

Solo alcuni giorni prima due ragazzini di 11 e 14 anni sono morti dopo essere precipitati dall’ottavo piano di un palazzo nella periferia di Bologna. Anche in questo caso sono molte le domande a cui gli inquirenti non hanno ancora trovato risposta.

