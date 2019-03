MEGHAN SOPRANNOME – Meghan Markle e il suo passato pesano come un macigno a Buckingham Palace. Almeno secondo alcune fonti citate dai tabloid inglesi. La duchessa del Sussex, una volta attrice – famosa soprattutto per il suo ruolo nella serie televisiva Suits – sarebbe da tempo nel mirino dello staff di sua maestà. Non solo per la sua professione (di una volta), ma anche per la sua personalità.

La moglie del principe Harry, infatti, sarebbe stata soprannominata “Me gain”. La pronuncia è quasi la stessa di “Meghan”, ma il significato è tutt’altro: “Me gain” vuol dire “Io che guadagno”, un palese riferimento alla fruttuosa ascesa, nel giro di pochi anni, della donna. Secondo le indiscrezioni, poi, a contribuire alla scelta di un nomignolo del genere è stato l’atteggiamento altezzoso che la duchessa avrebbe nei confronti degli assistenti della regina Elisabetta.

Meghan, comunque, avrebbe scoperto il tutto e, dopo essersi arrabbiata, ha “minacciato” i suoi collaboratori della possibilità di poterli licenziare in qualsiasi momento. Intanto alcune teste sono già saltate.

