A Roma l’autobus dell’Atac numero “170” ieri mattina si è trasformato in una piccola arca di Noè. Un passeggero ha immortalato una pecora e un maiale (entrambi dotati di pannolone) a bordo del mezzo con tanto di guinzaglio.

Il video dei due animali è rimbalzato online e sui social network dove non sono mancati i commenti divertiti degli utenti: “Visto che i bus sono carri bestiame direi che è tutto ok”, si legge tra i vari.

Hansel e Dior, così si chiamano i due quadrupedi, non si sono neanche fatti mancare una passeggiata per il centro di Roma dai Fori Imperiali a Piazza del Popolo passando per via del Babuino.

Dal racconto delle proprietarie, si è saputo che i due esemplari, di circa 5 mesi, vivono a casa con loro con tanto di cuccia e sarebbero stati salvati dal macello.

