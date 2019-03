Nessuno si aspettava di incontrare due stelle – una della musica, l’altra del cinema – quella sera. Il 22 marzo 2019 Adele e Jennifer Lawrence si sono presentate al Pieces, locale Lgbt di New York. Le due, dopo aver cenato insieme, hanno pensato di rendere più divertente quel venerdì sera. Come? Lanciandosi in una gara di alcol.

L’attrice e la cantante, infatti, si sono sfidate per vedere chi tra le due riuscisse a bere di più. La vincitrice, ovviamente, è stata Lawrence, che anche durante la notte degli Oscar 2018 si era concessa qualche bicchiere di troppo.

Adele e Jennifer sono salite sul palco dove, durante il match, sono state intrattenute dalla drag queen Brita Filter. Si sono poi esibite in un gioco musicale.

A un certo punto della serata, però, le due star sono finite a terra. Il motivo non è stato svelato, almeno dagli utenti dei social che hanno ripreso il momento esilarante con i propri cellulari.

(Video credit: Joe Michaelll)

(Video credit: Evan Ross Katz)