Isola dei Famosi 25 marzo 2019 | Anticipazioni | Undicesima puntata | Semifinale | Cosa succede | Nomination

ISOLA DEI FAMOSI 25 MARZO – Si avvicina sempre più il tanto atteso momento in cui gli spettatori conosceranno il nome del vincitore dell’Isola dei Famosi, il reality di Canale 5 arrivato alla sua 14 esima edizione. Ma prima dell’ultimo atto, però, questa sera è in programma un’altra importante puntata del reality, la semifinale.

Questa sera dunque si scoprirà chi sono i naufraghi che riusciranno ad arrivare fino in fondo al gioco, rimanendo in Honduras per tutte le settimane previste, fino alla finale. La puntata di questa sera, però, promette davvero scintille: non soltanto quelle tra i nove concorrenti rimasti, ormai stremati nel corpo e nella mente, ma anche nella fase del televoto.

Ma cosa succederà nella semifinale dell’Isola dei Famosi? Di seguito le anticipazioni sull’undicesima puntata, in onda lunedì 25 marzo 2019 a partire dalle 21.20 e condotta come sempre da Alessia Marcuzzi.

Isola dei Famosi 25 marzo | Anticipazioni | Tante eliminazioni in vista

Nella puntata di questa sera, come detto, saranno annunciati i nomi dei finalisti. Ma prima, ci sarà un televoto da affrontare. O forse più di uno… Le anticipazioni del programma, infatti, parlano di una possibile eliminazione di massa in Honduras.

Sono ancora in tanti i concorrenti rimasti in gioco: Aaron Nielsen, Marina La Rosa, Luca Vismara, Soleil Sorgè, Riccardo Fogli, Marco Maddaloni e Sarah Altobello, più i “sospesi” Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni. L’idea della produzione infatti è di far rimanere solo 5 concorrenti in vista della puntata finale del 1 aprile.

Le nomination dell’Isola dei Famosi 2019

Dopo il primo televoto tra i concorrenti in nomination (Luca Vismara e Marina La Rosa), è possibile dunque che si aprano altre votazioni lampo. Resta da capire, infine, la situazione dei due concorrenti sospesi (Bettarini e Capparoni), sui quali finora la produzione non è stata molto chiara. Cosa faranno? Rimarranno fino alla fine? E soprattutto, i naufraghi eliminati questa sera avranno anche loro la possibilità di andare sull’Isola che non c’è.

Isola dei Famosi 25 marzo | Anticipazioni | Litigi sotto al sole

Altro tema della settimana è stato il rapporto tra Luca Vismara e il resto del gruppo. Ma soprattutto, quello tra l’ex concorrente di Amici e Riccardo Fogli. I due, infatti, in settimana sono stati protagonisti di un’accesa lite. Ci sarà un chiarimento in puntata o i due continueranno a ignorarsi o criticarsi?

Un altro battibecco è stato quello tra Sarah Altobello e la leader della settimana (o meglio dell’intero reality, visto quante volte ha ottenuto questo premio) Soleil Sorgè. Le due infatti, dopo essere state molto amiche, negli ultimi giorni si sono molto allontanate.

Come vedere l’Isola dei Famosi in streaming

Isola dei Famosi 25 marzo | Anticipazioni | La scelta di Marco Maddaloni

Una notizia che ha sconvolto uno dei naufraghi, durante la settimana, è stata quella che ha avuto come protagonista Marco Maddaloni. Il judoka, infatti, è stato informato della morte della nonna. Per questo motivo, la produzione gli ha dato la possibilità di ritirarsi dal gioco e tornare a casa.

Dopo averci riflettuto molto, però, Maddaloni ha preferito continuare a rimanere sull’Isola. “Mia nonna – ha spiegato – portava il mio stesso cognome e non avrebbe mai voluto che mi ritirassi”.

C’è da aspettarsi, però, che in serata venga fatto un omaggio al concorrente o che gli venga concessa l’opportunità di parlare con un familiare.

Tanta carne sul fuoco, dunque, per la semifinale dell’Isola dei Famosi. Appuntamento alle 21.20 su Canale 5.