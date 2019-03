IL NOME DELLA ROSA ULTIMA PUNTATA – Va in onda questa sera, 25 marzo 2019, l’ultima puntata de Il nome della rosa, la fiction record di ascolti di Rai 1 ispirata al capolavoro di Umberto Eco. Grazie anche ad un cast di attori di livello internazionale, la serie tv diretta da Giacomo Battiato ha raccolto finora un ampio consenso di pubblico e di critica.

Grande attesa, dunque, per quest’ultimo appuntamento. Come andrà a finire quest’avvincente storia fatta di religione, misteri e omicidi ambientata in pieno Medioevo?

Tutto quello che c’è da sapere sulla miniserie Il nome della Rosa

Di seguito tutte le anticipazioni e gli spoiler della quarta puntata, in onda in prima serata su Rai 1 lunedì 25 marzo 2019 a partire dalle 21.25.

Il nome della rosa ultima puntata | Anticipazioni 25 marzo | Cosa succede

Tornano le avventure con la serie che vede nel cast stelle come John Turturro, Rupert Everett e Fabrizio Bentivoglio. Bernando è riuscito a far fallire la Disputa arrestando e processando per eresia Remigio. Ma non solo. Bernardo ha così coinvolto tutti i francescani nell’accusa di eresia, attaccando la loro visione di una Chiesa povera che avrebbe in realtà fomentato il clima di violenza e odio.

Resta protagonista di quest’ultima puntata de Il nome della rosa il libro, che Malachia è riuscito a prendere e riportare in biblioteca. Intanto nel corso del processo Remigio viene duramente attaccato da Bernardo, che lo accusa di essere il fautore di tutti gli omicidio che hanno insanguinato l’abbazia.

La trama completa della serie Il nome della Rosa

Salvatore, sfinito per le torture, accusa l’amico, il quale a sua volta, stremato, ammette le accuse che gli vengono rivolte e viene così condannato al rogo insieme alla ragazza. Adso non ci sta e chiede a Guglielmo di aiutarla.

Malachia, intanto, durante la messa muore improvvisamente. Bernardo Gui sembra disposto a liberare la ragazza, ma in realtà la vuole uccidere prima dell’alba. I francescani, a rischio della propria vita, decidono di partire verso Avignone per parlare con il Papa. Guglielmo, comunque, cercherà in ogni modo di andare avanti nella sua indagine.

Dove vedere Il nome della Rosa in streaming

Il nome della rosa ultima puntata | Anticipazioni 25 marzo | Trama

La fiction di Rai 1 è ambientata in pieno Medioevo, nel 1327 per la precisione. Un’epoca segnata dallo scontro tra il potere temporale e quello spirituale, incarnato a quei tempi da Papa Giovanni XXII e l’Imperatore Ludovico di Baviera. Protagonista principale è Guglielmo da Baskerville (interpretato da John Turturro), il quale, accompagnato dal suo fedele Adso da Melk, viene ospitato in un’abbazia benedettina per partecipare a un dibattito sulla povertà.

La calma nel monastero viene bruscamente interrotta dall’omicidio di Adelmo. E non sarà l’unico. A Guglielmo il compito di indagare su quanto sta accadendo.