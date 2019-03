IL NOME DELLA ROSA TRAMA – AGGIORNAMENTO 25 MARZO 2019 – Questa sera va in onda l’ultima puntata de Il nome della Rosa, la fiction di Rai 1 ispirata al capolavoro di Umberto Eco. La fiction ha finora registrato ottimi ascolti, grazie anche al cast internazionale di cui gode, con attori come John Turturro e Rupert Everett.

Come andranno a finire le mille avventure dell’abbazia? Innanzitutto Remigio viene fatto arrestare e viene processato per eresia da Bernardo Gui, che in questo modo mette in mezzo tutti i francescani.

Il processo sarà molto duro e anche Salvatore, stanco per le torture subite, finirà per accusare l’amico, che così viene condannato al rogo. L’abbazia viene sconvolta da un’altra improvvisa morte, quella di Malachia, che poco prima era riuscito a recuperare il libro e riportarlo in biblioteca.

Mentre Guglielmo continua le sue indagini, i francescani partono per Avignone per provare a parlare con il Papa.

Le anticipazioni dell’ultima puntata de Il nome della rosa

AGGIORNAMENTO 18 MARZO 2019 – Torna Il nome della rosa, la serie tv ispirata al libro di Umberto Eco. Stasera, lunedì 18 marzo 2019, su Rai 1 va infatti in onda in prima serata il terzo appuntamento con la fortunata fiction, campione d’ascolti. Cosa succederà stasera? La ragazza occitana ritrovata nel bosco priva di sensi viene curata da Anna, Bernardo porta avanti le sue indagini su Remigio e il cellario confessa il suo trascorso da dolciniano. Ma non solo: la Disputa si avvicina…

Le anticipazioni sulla terza puntata de Il nome della rosa

L’intera serie, arricchita da un cast internazionale, è prodotta da Rai Fiction, con la collaborazione della tedesca Tele München.

Tutto quello che c’è da sapere sulla miniserie Il nome della Rosa

Il nome della rosa trama | Di cosa parla

Ma di che cosa parla Il nome della rosa? La trama della serie televisiva non si discosta da quella del romanzo thriller storico scritto da Eco nel 1980. Siamo in Italia nel 1327. Il dotto frate francescano Guglielmo da Baskerville (interpretato da John Turturro), accompagnato dal suo fedele accolito Adso da Melk, viene ospitato in un’abbazia benedettina per partecipare a un dibattito sulla povertà. Tema che mette in conflitto l’Ordine francescano e il papato d’Avignone.

Il cast de Il nome della Rosa

Tutto però viene sconvolto da un misterioso assassinio: quello del monaco miniaturista Adelmo. Il protagonista de Il nome della rosa, Guglielmo, sarà quindi costretto ad indagare per scoprire l’identità dell’ignoto assassino che sta seminando morte e paura nell’abbazia.

Nel frattempo Adso viene rapito dalla bellezza di una giovane ragazza, Anna, che vive nel bosco adiacente all’abbazia e che sta scappando dalla guerra nel suo paese, la Francia. La morte di un’altro monaco, Venanzio, ma non solo conduce poi Guglielmo a una “conclusione”: le morti sono tutte riconducibili a un manoscritto greco custodito gelosamente nella biblioteca, vanto del monastero (costruita come un intricato labirinto a cui hanno accesso solo il bibliotecario e il suo aiutante).

Ma non finisce qui. Anzi: il mistero si fa sempre più fitto.

Il nome della rosa trama | Curiosità sulla Fiction

Le riprese de Il nome della rosa sono avvenute per la maggior parte in Abruzzo e Umbria, utilizzando rocche ed edifici legati alla tradizione storica medievale (ad esempio le Gole di Fara San Martino e il castello di Roccascalegna). Le scenografie più impegnative sono state invece ricostruite negli studi di Cinecittà a Roma.

