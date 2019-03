Igor il russo, il pm di Bologna chiede l’ergastolo

Il pm Marco Forte dopo un’ora e mezza di requisitoria ha chiesto l’ergastolo per Igor il russo, Norbert Feher.

L’uomo, 38 anni e di origini serbe, è al momento detenuto in un carcere in Spagna e ha assistito al processo a suo carico che si svolgeva presso il tribunale di Bologna in videoconferenza.

Igor il russo è accusato di aver ucciso Davide Fabbri e Valerio Verri, l’1 e l’8 aprile 2017 nelle province di Bologna e Ferrara.

Presenti per la prima volta in aula nel corso dell’udienza svoltasi a porte chiuse, anche la vedova del barista Fabbri, Maria Sirica, con il suo avvocato Giorgio Bacchelli.

Insieme alla donna, anche i figli della guardia ecologica volontaria Valerio Verri, Francesca ed Emanuele, con l’avvocato Fabio Anselmo, e l’agente di polizia provinciale Marco Ravaglia.

Ravaglia era rimasto gravemente ferito a seguito dell’agguato mentre era di pattuglia nel Mezzano.

L’avvocato Alberto Bova, in rappresentanza della Provincia di Ferrara, ha chiesto un risarcimento del danno di 50mila euro.

