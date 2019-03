GILETTI D’URSO MENTANA – Quando Massimo Giletti passò dalla Rai a La7, nel suo nuovo programma citò se stesso: Non è l’arena – è questo il nome del format della Cairo Communication – era un palese richiamo a L’arena, la sua vecchia trasmissione in onda su Rai 1.

Ora, però, qualcun altro ha pensato di prendere come modello di riferimento, per una nuova trasmissione televisiva, il nome di Non è l’arena: Barbara D’Urso con il suo talk show Live – Non è la D’Urso. Un dettaglio che non è di certo sfuggito al conduttore del programma che, in uno scambio di battute in diretta con Enrico Mentana, ha affermato con ironia ciò che pensa.

Mentana, in collegamento poco prima del suo telegiornale del 24 marzo 2019, ha scherzato con Giletti sulle ultime indiscrezioni secondo cui sarebbe pronto a tornare in Rai. “Se ce lo dici, facciamo una bella anteprima non solo della puntata, ma anche di quello che succederà l’anno prossimo. Non vorrei facessi un ‘Non è Non è l’Arena’”, ha detto il giornalista.

A quel punto Giletti ha subito risposto: “No, quello lo ha già fatto la D’Urso con Non è la D’Urso“. Un commento che potrebbe non lasciare indifferente la regina dei salotti Mediaset.

