Il gatto e la volpe banchettano insieme, come nelle favole: la foto diventa virale

“Tu seri il gatto, io la volpe…Siamo in società, di noi ti puoi fidar!”. Sembra una messa in scena della famosa canzone di Edoardo Bennato sui protagonisti di Pinocchio, invece è una foto reale.

Il gatto e la volpe che condividono la cena dalla stessa ciotola: le foto che sembrano uscite da un libro di fiabe, sono in realtà state scattate a Laglio, nel Comasco, e più precisamente nel giardino di Mario Gigliotti, che è stato testimone della scenetta sera dopo sera per circa sei mesi, fino alla fine di febbraio.

“Da queste parti non è insolito imbattersi in animali selvatici, ma non mi era mai capitato che accadesse con questa frequenza. La volpe arrivava tutte le sere in cerca di cibo, prima solo quando era ormai buio e con il passare del tempo anche più presto. Era talmente in confidenza con noi da presentarsi prima che calasse del tutto il sole”, ha raccontato il testimone.

Un quadretto che appartiene alle immagini scritte da Collodi che si è ripetuto ogni sera per almeno 6 mesi, durante i quali il signor Gigliotti ha ricevuto costantemente la visita della volpe, pronta a fare scorpacciata di pasta, mele, pere e asparagi. E del gatto, che si univa al banchetto.

