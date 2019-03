Francia-Islanda streaming e diretta tv: ecco dove vedere la partita valida per le qualificazioni a Euro 2020

FRANCIA ISLANDA STREAMING – Questa sera, lunedì 25 marzo 2019, torna in campo la Francia di Didier Dechamps, al suo secondo appuntamento nelle qualificazioni ad Euro 2020. A Saint-Denis i campioni del mondo in carica affrontano l’Islanda, la nazionale che all’ultimo Europeo stupì tutti arrivando fino ai quarti di finale.

Per i francesi si tratta di un banco di prova non facile, e che può dire molto sulla fame dei Blues, i quali nella prima partita di queste qualificazioni hanno travolto la Moldavia per 4-1.

L’Islanda, reduce dal successo per 2-0 in Andorra, proverà a dare filo da torcere ai padroni di casa, per una partita dall’esito tutt’altro che scontato. Calcio d’inizio alle ore 20.45.

Francia Islanda streaming | Dove vederla in tv

Il match Francia Islanda va in onda questa sera, 25 marzo 2019, alle ore 20.45, gratis, su Italia 1.

Italia 1 è disponibile in chiaro al tasto 6 del telecomando sul digitale terrestre, ma anche in HD al canale 506.

Previsto un ampio pre e post partita con l’intervento di diversi esperti e commentatori.

Il pre partita comincia dalle 20.35 con il collegamento con lo stadio di Saint-Denis. La telecronaca della partita è affidata a Massimo Callegari e Massimo Paganin. A seguire il post con l’analisi e i commenti nello studio di Giorgia Rossi. Ospiti Riccardo Ferri e Alessio Tacchinardi.

Francia Islanda streaming | Dove vederla in live streaming

Per chi non fosse a casa, Francia Islanda è in diretta streaming anche sul sito sportmediaset.it oltre che sulla piattaforma gratuita MediasetPlay, disponibile per pc, smartphone e tablet.

Francia Islanda streaming | Probabili formazioni

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, Kurzawa; Kantè, Pogba; Mbappé, Griezmann, Matuidi; Giroud.

ISLANDA (4-4-1-1): Halldorsson; Saevarsson, R. Sigurdsson, Arnason, Skulason; Sigurjonsson, Bjarnason, Gudmundsson, A. Sigurdsson; G. Sigurdsson; Finnbogason.

Francia Islanda streaming | Le parole di Dechamps

Una sfida da non sottovalutare quella contro l’Islanda per l’allenatore della Francia Didier Dechamps: “Non avevo dubbi ad ottobre sulla qualità di questa squadra islandese, non mi aspetto meno domani. La personalità è nel suo DNA, è una squadra che non regala niente e non lascia nulla. Sarà una bella sfida, ne sono certo. Sta a noi essere migliori. Sappiamo perché siamo qui, per essere in grado di qualificarci e prendere altri tre punti. È sempre meglio vincere per avere fiducia, anche per l’atmosfera esterna”.

