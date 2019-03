FILM DA VEDERE APRILE 2019 – Mese nuovo, altre proposte. Il cinema non si annoia mai e a dimostrarlo sono i tantissimi titoli che si accavallano nelle sale cinematografiche. Ma quali c’intratterranno nel mese di aprile?

Oltre al successo editoriale After, che approda con la sua trasposizione cinematografica l’11 aprile, e le idee tutte italiane con Bene ma non benissimo di Francesco Mandelli e Il Campione (che si presenta con Leonardo D’Agostini al debutto come regista), abbiamo voluto selezionare sei pellicole che non dovreste perdervi questo mese al cinema.

Inoltre, occhio alla data perché dal 1 al 4 aprile 2019 riparte l’iniziativa CinemaDays con la quale potrete andare al cinema al costo di tre euro.

Adesso vediamo qual è la sestina suggerita da noi per indirizzarvi al cinema.

Film da vedere aprile 2019 | Avengers: Endgame

I Vendicatori della Marvel stanno per tornare con il quarto capitolo della saga, nata nel 2012 e con protagonista i supereroi più amati del marchio Stan Lee.

Captain America, Hulk, Vedova Nera, Thor, Iron Man e tanti altri (come anche la new entry Captain Marvel) animeranno questo quarto appuntamento, che ripartirà esattamente da dove ci eravamo lasciati nel finale di Avengers: Infinity War.

Chi ha una mente allenata, ricorderà come nel terzo capitolo della saga Thanos abbia messo in ginocchio l’universo. Da qui, partirà la super segreta trama di Avengers: Endgame, al cinema il 24 aprile.

Film da vedere aprile 2019 | Book Club – Tutto può succedere

Il successo di 50 sfumature di grigio è il punto di partenza per Book Club – Tutto può succedere. Un film animato da quattro attrici – Jane Fonda, Alicia Silverstone, Mary Steenburgen e Diane Keaton -, un libro divenuto immediatamente bestseller (quale appunto 50 sfumature) e la vita sentimentale di quattro donne un po’ in là con l’età che non credono più nell’amore e nel divertimento. Il loro club del libro è una piccola fetta di mondo dove dividere consigli di lettura e anche altro, a partire dalle vicende amorose.

Diane è vedova dopo quarant’anni di matrimonio, mentre Vivian non ha il coraggio di vivere una vera relazione d’amore nonostante non sia più una giovincella. Sharon è un giudice federale che non vuole più saperne dell’amore dopo il divorzio e Carol è l’unica ancora sposata, ma la vita di coppia è piuttosto monotona. Da qui, partono gli ingranaggi per questa commedia americana che arriva al cinema il 4 aprile 2019.

Film da vedere aprile 2019 | Le invisibili

La commedia francese che propone diversi esempi femminili a contatto con le realtà del mondo. Le invisibili è un film che racconta della forza delle donne, donne abituate a vivere per strada, donne che hanno bisogno di aiuto da parte di altre donne e, ancora, donne che non sanno arrendersi.

Quando il comune decide di chiudere un centro diurno che fornisce assistenza alle donne senza fissa dimora, le quattro assistenti sociali decidono di impegnarsi negli ultimi mesi per aiutare queste donne a trovare lavoro e lo fanno nei modi più bizzarri.

Il film, diretto da Louis-Julien Petit, arriva il 18 aprile 2019 al cinema.

Film da vedere aprile 2019 | Shazam

Dopo Deadpool in casa Marvel, DC schiera il suo frizzante supereroe dalla bocca larga: stiamo parlando di Shazam, un bambino trasformato, per una serie (s)fortunata di eventi, in un supereroe adulto.

Thaddeus è un ragazzino come tanti che non va molto d’accordo con la sua famiglia, ma la sua vita cambia quando entra in una misteriosa grotta e incontra un mago: il suo nome è Shazam. Siamo negli anni ’80 e Thaddeus non riesce a ottenere gli ambiti poteri del mago, tanto che vent’anni dopo è proprio lui il super villain della storia.

Chi dovrà contrastare la sua ferocia? Con la saggezza di Salomone, la forza di Hercules, la resistenza di Atlantide e il potere di Zeus, un giovane deve rapportarsi con la malvagità del mondo e con il peso di questi poteri conferitogli per un bene maggiore: tutti lo chiameranno Shazam, proprio come quel mago che ha deciso di trasferirgli i suoi poteri. Il tutto, condito con una giusta dose di spensieratezza e il volto di Zachary Levi come protagonista.

Film da vedere aprile 2019 | Noi

Gli appassionati dell’horror saranno felici di sapere che c’è spazio anche per i loro gusti in questa cernita di film. Infatti, al cinema è atteso il nuovo film con protagonista Lupita Nyong’o: stiamo parlando di Noi, la nuova pellicola con la firma di Jordan Peele che porta il dramma in vacanza.

Adelaide porta la sua famiglia con sé alla sua casa d’infanzia per godersi un po’ di meritata vacanza. Purtroppo, Adelaide non sa che quella vacanza si trasformerà in una resa dei conti perché è proprio lei ad avere un trauma passato non ancora risolto.

Una volta trascorsa una piacevole giornata al mare, la famiglia torna a casa e la sera, sul vialetto, si palesano quattro sagome dai poco chiari intenti.

Noi vi aspetta al cinema il 4 aprile 2019.

Film da vedere aprile 2019 | DolceRoma

Diretto da Fabio Resinaro, DolceRoma è un film che segue la storia di Andrea, un aspirante scrittore che finalmente può cogliere l’occasione della vita. Infatti, un grande produttore cinematografico adocchia la sua opera e ha deciso di renderla un film. Peccato che il regista sia incompetente, i soldi da investire pochi e la protagonista sul piede di battaglia.

Oscar non può permettere che questo film resti in panchina: deve uscire, costi quel che costi. Ed ecco che, grazie ad Andrea, scrittore e produttore architettano un piano subdolo: inscenare il rapimento della protagonista del film e dare la colpa alla criminalità organizzata. Cos’è che andrà storto?