FATIMA TROTTA – Attrice e presentatrice vulcanica, Fatima Trotta si è fatta conoscere dal grande pubblico grazie alla trasmissione Made in Sud, in onda il lunedì in prima serata su Rai 2. Fatima affianca alla guida del divertente programma basato sugli sketch di comici il bel Stefano De Martino.

Nel corso della sua carriera, Fatima ha colpito il pubblico dimostrando grandi capacità artistiche, simpatia ed esuberanza. Ha recitato in molti film e partecipato a diverse trasmissioni tv.

Ma scopriamo meglio insieme chi è Fatima Trotta, la sua carriera e la vita privata.

Fatima Trotta | Carriera

Napoletana doc, è nata il 2 luglio 1986. Ha un fisico esile e minuto: è alta infatti 160 cm e pesa appena 50 kg. Per questo nelle passate edizioni di Made in Sud veniva spesso ironicamente presa in giro da Gigi e Ross, che la paragonavano alla più slanciata Elisabetta Gregoraci.

Sin da piccola si appassiona al teatro e alla recitazione. Dopo aver conseguito il diploma, si laurea in Scenografia all’Accademia di Belle Arti. La sua prima apparizione in tv arriva nel 2005, all’interno della trasmissione I raccomandati di Carlo Conti su Rai 1.

In seguito Fatima Trotta viene chiamata per un breve periodo a recitare nella storica soap di Rai 3 Un posto al sole. Non solo tv. Fatima Trotta nel 2007 entra nella prestigiosa compagnia napoletana del Teatro Tam Tunnel, conducendo per la prima volta uno show comico.

La grande notorietà arriva nel 2008 quando viene chiamata per la prima volta a condurre Made in Sud. In compagna di Gigi e Ross si dimostra assolutamente a suo agio, mettendo in mostra il suo senso dell’umorismo e ironia. Nel 2016 partecipa a un’altra trasmissione di Carlo Conti, Tale e quale show, imitando con ottimi risultati cantanti e altri personaggi dello spettacolo.

Fatima Trotta recita anche in diversi film comici come ”Colpi di fortuna” di Neri Parenti e ”Matrimonio al sud” con Massimo Boldi. Tra le altre pellicole a cui ha partecipato ricordiamo “10 regole per fare innamorare”, “All’ultima spiaggia” e “Andiamo a quel paese”.

Fatima Trotta | Vita Privata

Dal 2016 è sposata con Luigi de Falco. Al momento i due non hanno figli.

Fatima Trotta | Instagram

Molto attiva sui social, è seguita da oltre 78mila persone su Instagram.