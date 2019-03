Diletta Leotta e lo scatto hot in accappatoio prima di andare da Fabio Fazio

Pausa campionato per Diletta Leotta che, domenica 24 marzo, può concedersi una puntatina da Fabio Fazio. La presentatrice di Dazn è stata ospite di Che Tempo Che Fa, ma prima di entrare nel salotto domenicale di Rai 1 ha pubblicato una foto scattata qualche ore prima, in accappatoio.

La bellissima siciliana ormai ha ammaliato il pubblico amante del calcio alla conduzione dei programmi sportivi di Dazn, ma riesce a farsi apprezzare (e molto) anche sui social, dove ormai è diventata una vera e propria reginetta.

La foto pubblicata su Instagram a poche ore dall’ospitata al programma di Fabio Fazio ha guadagnato in una manciata di ore oltre 225mila like. Nello scatto si vede Diletta Leotta avvolta in un morbido accappatoio bianco, mentre si lega i capelli. Le gambe scoperte e il viso struccato. Accanto, la presentatrice sportiva scrive: “Inizio il restauro. Ci vediamo stasera a Che Tempo Che Fa”.

Sotto al post piovono commenti di apprezzamento da parte dei suoi follower. “Mamma che pietra a colori che sei!”, scrive un utente. “Che donna stupenda”, gli fa eco un altro. “Vorrei essere indossato come quelle ciabatte”, si legge in un altro commento. “Ma quale restauro sei stupenda”, scrive un altro utente. Insomma, i follower continuano a gradire gli scatti super sexy della presentatrice Dazn.

