CINEMADAYS 2019 – Torna uno degli eventi più amati dagli italiani cinefili che hanno intenzione di passare qualche serata al cinema a un costo irrisorio. Si tratta del CinemaDays, l’iniziativa che vedrà tutta l’Italia coinvolta (o quantomeno quelle sale che decideranno di aderire) per animare il cinema dal 1 al 4 aprile 2019.

Non è certo la prima volta che il nostro paese si fa portavoce di un’iniziativa del genere.

Già per l’edizione del 2018, le sale italiane erano state animate da quest’iniziativa e in tre periodi diversi: dal 9 al 12 aprile, dal 9 al 15 luglio e dal 24 al 27 settembre; il tutto, per un totale di 15 giorni di proiezioni al costo di tre euro.

O, ancora, era stato istituito il Cinema2Day, che permetteva di andare al cinema il secondo mercoledì del mese pagando il biglietto soltanto due euro, l’equivalente di un caffè servito a tavolino in alcuni bar. Per non parlare delle edizioni precedenti, che permettevano di andare al cinema ogni mercoledì del mese al costo di due euro.

L’iniziativa del CinemaDays viene presentata durante la cerimonia d’assegnazione del Premio David di Donatello 2019, che arricchirà la nostra serata il 27 marzo 2019.

Ma come funziona il CinemaDays? E dove si prende parte? Quali sale aderiscono? E che film si possono vedere? A voi le risposte.

CinemaDays 2019 | Che cos’è e come funziona

Il CinemaDays è un’interessante iniziativa per chi ama frequentare le sale cinematografiche, sia d’estate che d’inverno. Con l’arrivo della Primavera, il CinemaDays si fa largo grazie all’organizzazione di ANICA (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali), ANEM (Associazione Nazionale Esercenti Multiplex) e ANEC (Associazione Nazionale Esercenti Cinema), con il patrocinio del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del Turismo.

Qual è l’obiettivo dei CinemaDays? Popolare le sale, portare le persone al cospetto del grande schermo e dare uno scossone a questa settima arte.

Ma, in particolare, quest’iniziativa nasce per promuovere un evento più grande: la Grande Estate di Cinema 2019.

È risaputo che il cinema non è il posto preferito dagli italiani per trascorrere una piacevole serata estiva (anche se non sono tutti d’accordo con quest’affermazione).

L’obiettivo di quest’iniziativa riguarda questa problematica: con il CinemaDays, ci si prepara a movimentare un’estate all’insegna del cinema esattamente come accade negli altri paesi del mondo: non a caso, quale film è attesissimo per quest’estate? Un certo Quentin Tarantino, con il suo cast stellato in C’era una volta a Hollywood vi dice qualcosa?

C’era una volta a Hollywood: 5 curiosità sul nuovo film di Quentin Tarantino

Per non parlare di Toy Story, giunto al quarto capitolo e rispolverato dopo nove anni di inattività, non arriverà sempre il 21 giugno?

L’estate non è affatto un periodo morto per il cinema e a dimostrarlo sono questi forti titoli attesi per la stagione più calda dell’anno.

CinemaDays 2019 | Le sale aderenti a Roma

Dal 1 al 4 aprile, il CinemaDays vi attende al costo di tre euro per biglietto. Ma quali cinema hanno aderito a quest’iniziativa? E come fare a controllare nel modo più rapido ed efficiente possibile?

Niente panico: basta accedere al sito ufficiale del CinemaDays, inserire la propria regione di riferimento, la provincia e in seguito il comune… e il gioco è fatto!

Ad esempio, quali sono i cinema che aderiscono all’iniziativa nel comune di Roma? Selezionando la regione Lazio, la provincia di Roma e il comune di Roma, avrete la vostra risposta che però, più comodamente, vi riportiamo qui in ordine alfabetico: Stardust Village, Cinema Madison, Starplex, The Space Moderno, The Space Parco dei Medici, UCI Cinemas Roma Est, UCI Cinemas Porta di Roma, Admiral, Adriano, Alhambra, Ambassade, Andromeda, Antares, Atlantic, Barberini, Broadway, Cineland, Dei Piccoli, Doria, Eden, Europa, Farnese, Greenwich, Intrastevere, Lux, Nuovo Cinema Aquila, Nuovo Sacher, Odeon, Roxy Parioli, Savoy, Tibur, Trianon, Eurcine, Giulio Cesare, King, Mignon, Nuovo Olimpia, Quattro Fontane, Delle Province e Tiziano.

Badate bene: non si tratta di un pesce d’aprile, come hanno tenuto a specificare anche gli organizzatori dell’iniziativa!

CinemaDays 2019 | I film in sala dal 1 al 4 aprile

Aderendo a quest’iniziativa, cosa è possibile vedere al cinema in questi quattro giorni speciali? Scegliendo questa promozione, a vostra disposizione saranno inseriti non soltanto i film già in proiezione da qualche giorno (se non settimana), ma anche le novità.

Ad esempio, chi ama le commedie al femminile non potrà farsi scappare Book Club – Tutto può succedere, il film con protagonista Jane Fonda al cinema proprio dal 4 aprile 2019.

O ancora, per chi ama i supereroi dalla lingua comica, non potrà farsi scappare Shazam che arriva al cinema il 3 aprile. Shazam ci presenta un supereroe ragazzino nel corpo di un adulto che va in giro a sperimentare la sua superforza: il tutto, con la faccia di Zachary Levi.

Dal 28 marzo, invece, il cinema si popolerà di diversi film: prima di recarvi a spada tratta, controllate che i film di vostra scelta siano presenti nell’offerta del vostro cinema di riferimento.

Border – Creature al confine è un film fantasy con protagonista Tina, un’impiegata alla dogana il cui senso dell’orientamento viene messo in crisi dall’arrivo di Vore, un uomo che giudica sospetto e che invece sarà portatore di grandi verità. La loro storia d’amore s’intreccerà ai segreti che riguardano le loro origini e Tina dovrà scegliere se continuare a vivere in una bugia oppure accettare le realtà offerte da Vore. Border – Creature al confine arriva nelle nostre sale il 28 marzo, per cui potrebbe rientrare nel periodo del CinemaDays.

Stesso discorso vale per Dumbo, il tanto atteso remake live-action di casa Disney con l’abile regia di Tim Burton. Il cucciolo d’elefante che ha imparato a volare, combattendo i pregiudizi delle malelingue, ha incantato tantissimi bambini e adulti quando uscì con il film d’animazione nel 1941. A distanza di 71 anni, Dumbo torna al cinema e voi non potete assolutamente perdervelo!

Sempre il 28 marzo, per gli amanti dell’horror arriva The Prodigy – Il figlio del male, film che segue la storia del piccolo Miles e il demone che ha scelto di occupare il suo corpo.

Dal 1 al 4 aprile 2019, avrete soltanto l’imbarazzo della scelta per animare le vostre serate con un po’ di sano cinema.