In Italia c’è una villetta che può essere vostra a 60 euro: ecco come fare per aggiudicarsela | VIDEO

Una villetta con un panorama mozzafiato in un piccolo borgo abruzzese arroccato sul Gran Sasso: un sogno che può diventare realtà per pochi euro. Un inglese ha avuto un’idea curiosa ma geniale per mettere in vendita la sua casa a Carapelle Calvisio, in provincia dell’Aquila: organizzare una lotteria a cui possono partecipare tutti.

I biglietti sono in vendita a 60 euro sul sito “Win a house in Italy“: basta registrarsi, indicare la quantità, pagare e sperare nella Dea Bendata. C’è tempo fino al 30 settembre per partecipare e, al momento, sono disponibili ancora 1.600 biglietti di 6mila che erano stati messi in vendita.

Per chi arriverà secondo il premio di consolazione saranno 12.000 euro mentre per il terzo cesti di vino e prodotti tipici abruzzesi. La casa, il cui prezzo di mercato si aggira sui 250mila euro, si può “visitare” online sul profilo Instagram “Your italian house“: è su tre piani e si compone di tre camere, bagno, terrazza con vista sui monti e giardino.

“Abbiamo cercato di vendere la casa con i soliti mezzi, utilizzando agenzie locali e internazionali – ha spiegato il proprietario – ma il mercato è fermo e, nonostante alcune pubblicità costose, non ci sono stati acquirenti seri. Così abbiamo deciso di organizzare questa competizione in modo che un fortunato vincitore ottenga le chiavi di questa splendida casa in Italia”.

