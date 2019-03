Evento Apple 25 marzo: nasce la Apple Tv che sfida Netflix

Sono tante le novità presentate durante l’evento Apple che si è tenuto oggi, lunedì 25 marzo 2019, alle ore 18 italiane.

Lo Steve Jobs Theatre è stato infatti il contesto all’interno del quale un nutrito pubblico ha ascoltato tutti i dettagli sui nuovi servizi che Apple intende lanciare, dettagliatamente spiegati da Tim Cook, ad di Apple, e dagli altri dirigenti che nella grande azienda si occupano di sviluppare i singoli prodotti.

La novità senza dubbio più importante è il lancio della Apple Tv, il nuovo servizio di streaming e on demand che nasce con il chiaro intento di contrastare il “dominio” di Netflix in quest’area. Tim Cook la ha definita come un nuovo modo di vivere l’intrattenimento televisivo: tutti i canali saranno disponibili in un’unica app, la quale sarà naturalmente utilizzabile su tutti i dispositivi Apple.

Film, sport, cartoni animati e tutti i programmi delle varie tv satellitari e via cavo: è questo tutto quello che si potrà trovare all’interno della Apple Tv.

Come per quanto riguarda Netflix, anche Apple Tv sarà senza pubblicità. La app, inoltre, potrà essere utilizzata da tutta la famiglia senza limitazioni negli accessi. La piattaforma di streaming e on-demand, per altro, potrà essere completamente personalizzata: ciò significa che sarà possibile selezionare solo i programmi che ciascun utente preferisce, i quali rimarranno sempre disponibili alla visione.

La personalizzazione permetterà inoltre di ottenere sempre suggerimenti su nuovi programmi di potenziale interesse per l’utente: anche qui è riscontrabile una somiglianza con Netflix, che ti consiglia cosa guardare sulla base dei tuoi interessi.