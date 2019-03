Dopo Belen Andrea Iannone mollato e sbeffeggiato sui social dalla nuova fiamma, ecco cosa è successo | FOTO

Dopo la fine della storia d’amore con Belen Rodriguez risalente a mese fa, Andrea Iannone ha provato a consolarsi con altre fanciulle. Tra queste l’ex ombrellina francese Audrey Bouetté: i due erano stati paparazzati da “Chi” a Milano mentre passeggiavano mano della mano tra baci ed effusioni.

La rivista di Alfonso Signorini aveva lanciato lo scoop solo qualche giorno fa. “Oggi sono finalmente sereno con me stesso. Non ho nulla da rimproverarmi”, le parole del centauro a commento di questa novità.

Un amore lampo che è durato “da Natale a Santo Stefano” come si dice in gergo: il pilota di MotoGp è stato mollato e sbeffeggiato via social dalla modella che non si è fatta tanti scrupoli nel dare anche le motivazioni.

“È un bravo ragazzo che però secondo me deve ritrovarsi, gli auguro il meglio, ora non cerco questo tipo di storie”, ha pubblicato come story su Instagram l’ex ombrellina. Che cosa mai avrà scatenato questa reazione? Il centauro di recente pare sia stato visto sempre di più in compagnia del fratello e della sorella di Belen, Jeremias e Cecilia, e Ignazio Moser.

Che il pilota dell’Aprilia speri in una riconciliazione con la showgirl argentina? Nulla è escluso anche perché la Rodriguez sabato scorso a “Verissimo” ha lasciato le porte aperte parlando di ex fidanzati: “Andrea ogni tanto lo sento, abbiamo un bel rapporto”.

