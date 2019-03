AMICI SERALE 2019 DIRETTORI ARTISTICI – È una delle novità più importanti dell’edizione 2019 del serale di Amici di Maria De Filippi: il talent show di Canale 5 riabbraccia i direttori artistici. Dopo l’anno sabbatico del 2018, quando la produzione aveva deciso di eliminare i capisquadra “per rimettere al centro del programma i concorrenti”, come aveva detto la stessa conduttrice, in questa stagione la squadra bianca e la squadra blu torneranno ad essere dirette da un coach.

Nel corso della settimana, dunque, il direttore artistico affiancherà i concorrenti per farli esercitare e motivarli a dovere, mentre durante la puntata del sabato sera toccherà proprio a lui decidere chi schierare e quindi chi far esibire in ognuna delle fasi della sfida.

Ma chi sono i direttori artistici/coach di Amici 2019? Dopo mesi di voci e indiscrezioni, con alcuni rumors che volevano il ritorno di alcuni ex coach come Nek, la produzione ha dato l’ufficialità sui nomi. Vediamoli insieme.

Amici serale 2019 direttori artistici | Ricky Martin

Il primo nome scelto da Maria De Filippi per ricoprire il ruolo di direttore artistico di Amici è quello di Ricky Martin. Il cantante portoricano, classe 1971, ha raggiunto la sua maggior fama negli anni Novanta grazie ad alcune hit che lo hanno reso il re del pop latino.

Il ruolo di direttore artistico di Amici, per lui, è un’assoluta novità, anche se Martin non è un volto nuovo dei talent. Basti pensare che nel 2012 è stato coach nella seconda stagione di The Voice of Australia, esperienza che ha replicato anche in altri paesi come Stati Uniti e Messico.

Amici serale 2019 direttori artistici | Vittorio Grigolo

Il secondo nome invece è uno di quelli che non ci si aspetta: Vittorio Grigolo, un’autentica star per gli amanti della lirica e una possibile grande scoperta per tutti coloro che non sono appassionati al suo genere.

Grigolo, classe 1977, ha iniziato al sua carriera da giovanissimo (a 13 anni) al fianco del grande Luciano Pavarotti. A differenza del collega, per lui si tratta dell’esordio assoluto nei talent, ma anche in televisione (se si esclude quando, nel 2010, ha interpretato in diretta su Rai 1 il duca di Mantova nel Rigoletto).

Ricky Martin e Vittorio Grigolo rappresentano proprio due mondi opposti, che si incontreranno sul palco del serale di Amici di Maria De Filippi, su Canale 5, ogni sabato sera.