ALVIS AMICI 2019 – Sono solo in 12 a contendersi la vittoria finale della 18esima edizione di Amici, il talent di Maria De Filippi che approda in prima serata su Canale 5 a partire da sabato 30 marzo 2019.

Tante le novità di questa edizione 2019, a cominciare dal ritorno dei due direttori artistici. Per l’occasione Maria ha puntato su due nomi di grande appeal per il pubblico: la star internazionale Ricky Martin e il giovane tenore Vittorio Grigolo.

A loro il compito di guidare al meglio le due squadre, la bianca e la blu, e scegliere quali concorrenti dovranno sfidarsi nelle varie prove. Per i ragazzi che dopo un lungo percorso sono approdati al serale si tratta di un’occasione unica per realizzare il proprio sogno, quello di diventare un cantante o un ballerino professionista.

Scopriamo allora meglio chi sono i concorrenti di questa edizione 2019 di Amici.

Uno dei concorrenti più attesi è sicuramente Alvis, cantante dal timbro chiaro e da una grande personalità. Si tratta dell’ultimo dei concorrenti ad aver ottenuto il pass per il serale, venendo assegnato alla squadra bianca. Ecco chi è Alvis e tutto quello che c’è da sapere.

Alvis Amici 2019 | Chi è

Alvis è nato a Milano ma vive a Venezia. Ha 23 anni e una grande passione per la musica. Scriver e produce tutte le sue canzoni, è insomma non soltanto un interprete ma un vero e proprio cantautore.

Eppure la musica è diventata realmente la sua musica soltanto tre anni fa. Prima di iniziare a comporre i suoi brani, ha vissuto per due anni in un college inglese. I suoi generi preferiti sono l’hip hop, il folk, il rock, l’emo-punk.

Tra le sue caratteristiche più evidenti, un tatuaggio proprio sotto l’occhio sinistro. Si tratta di una parola in inglese, ‘wasted‘. Lo stesso Alvis ha così spiegato il significato di questo tatuaggio: “Per una parte della vita mi sentivo così, mi lasciavo andare, non credevo in me stesso”.

Il giovane cantante vive Amici come una grande chance per la sua carriera: “Lo faccio perché è una figata e voglio buttarmi sulle cose. Che vada bene o male sono contento perché sto facendo quello che non ho mai fatto”.

Nel corso degli appuntamenti pomeridiani con il talent di Canale 5 ha presentato alcuni inediti, tra cui Mala Noche.

Alvis Amici 2019 | Instagram

Non è molto attivo sui social, ma è comunque tra i concorrenti del serale di Amici con più follower: è seguito infatti su Instagram da oltre 91mila persone.