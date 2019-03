Meteo, diramata l’allerta: possibile chiusura delle scuole in diversi comuni

Scuole chiuse domani a Livorno a causa dell’allerta per il forte vento, atteso su gran parte della regione dal pomeriggio di oggi, lunedì 25 marzo.

Il centro funzionale della Regione Toscana ha diramato, infatti, un’allerta meteo arancione a partire da questa sera alle 21 e fino alle 23.59 di domani, martedì 26 marzo.

In particolare, per quanto riguarda la costa toscana, sono previste raffiche di vento fino a 100 chilometri orari.

Per questo motivo, a scopo precauzionale, la vicesindaco Stella Sorgente ha firmato un’ordinanza contenibile e urgente per disporre la chiusura per l’intera giornata di martedì 26 marzo delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale.

Diversi i comuni della costa toscana che in queste ore stanno valutando, monitorando le previsioni meteo, la chiusura delle scuole.

>>> Meteo, sta per tornare l’inverno: nelle prossime ore temporali, grandinate e addirittura nevicate

Lo scorso 12 marzo una simile decisione era stata presa anche dal Comune di Napoli a causa delle forti raffiche di vento che colpirono il Golfo.

L’allerta, diramata dalla Protezione civile, riguarda anche – e sempre per venti forti o di burrasca – Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Marche. Previste anche violente mareggiate e forti temporali nelle Marche.

Meteo, le previsioni: allerta domani 26 marzo 2019

Allerta meteo Firenze

La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala un’allerta meteo con codice arancio per vento, da stasera e per tutta la giornata di domani, martedì 25 marzo.

L’avviso riguarda il territorio metropolitano escluse le aree Mugello-Val di Sieve e Romagna-Toscana dove il codice sarà giallo. Sono previsti venti e forti raffiche.

Allerta meteo Liguria

In Liguria sono attesi forti venti fin da oggi. Il Centro Meteo Arpal ha emanato questa mattina l’avviso per vento di burrasca forte da Nord Nord Est.

Dal tardo pomeriggio di oggi, spiega l’Agenzia regionale, i venti rinforzeranno, “con locali raffiche che potranno toccare i 120 km/h”.

Anche il mare registrerà un moto ondoso in rapido aumento fino ad agitato o localmente molto agitato al largo.

Lo scenario sarà lo stesso anche per le prime ore di domani, martedì 26 marzo; venti poi in parziale calo, ma sempre forti, nel corso della mattinata.

Allerta meteo Veneto

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile ha dichiarato, su tutta la regione Veneto, la fase operativa di attenzione per forte vento (da riconfigurare, a livello locale, in fase di preallarme o allarme a seconda dell’intensità del vento), fino alle 14 di domani.

Previsti tra oggi pomeriggio e domani mattina venti a tratti forti in montagna, con raffiche nelle valli e su zone pedemontane, e sul resto della regione per rinforzi di Bora sulla costa e pianura limitrofa e raffiche in occasione di eventuali temporali.