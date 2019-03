Un volo della compagnai aerea British Airways, decollato il 25 marzo 2019 da Londra, nel Regno Unito, e diretto a Dusseldorf, in Germania, ha sbagliato rotta.

L’aereo anziché arrivare in Germania è atterrato a Edimburgo, in Scozia: lo riporta la Bbc, che ha raccolto le testimonianze di alcuni passeggeri che increduli si sono ritrovati non solo in un’altra città ma addirittura in un’altra nazione.

I passeggeri hanno raccontato di essersi resi conto di essere in un posto diverso rispetto a quello previsto solo dopo aver sentito gli altoparlanti dell’aereo che, una volta terminate le manovre di atterraggio, hanno annunciato: “Benvenuti a Edimburgo”.

Poco dopo i passeggeri sono stati riportati a Dusseldorf. Il volo era operato per conto della compagnia di bandiera britannica dalla tedesca WDL Aviation.

Il comandante e il copilota dell’aereo però avevano ricevuto delle mappe errate inserite poi nel sistema di navigazione, secondo quanto ammesso dalla stessa British Airways.

“Ci scusiamo con i clienti per quest’intoppo nel loro viaggio e li contatteremo individualmente”: questa la spiegazione fornita dall’azienda in una dichiarazione ufficiale.

“Il pilota ha detto che non aveva idea di come fosse stato possibile sbagliare destinazione, ha specificato che non era mai successo prima e che l’equipaggio stava cercando di capire cosa poteva fare per risolvere il problema”, ha raccontato alla Bbc una passeggera.