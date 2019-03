Stasera in tv 24 marzo 2019 prima serata | Oggi in tv | Film stasera | Programmi | Guida | Che Tempo Che Fa | The Good Doctor | Il silenzio dell’acqua | Le Iene Show | Non è l’arena

Cosa c’è stasera in tv 24 marzo 2019? Una breve guida completa ai programmi e ai film in tv di stasera dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Real Time e quelli minori come Rai Movie, Rai 4, Iris, Tv 8, Italia 2, La 5, Cielo, Nove, Rai 5, Paramount Channel, Cine Sony.

Ecco il palinsesto dei programmi in prima serata e in seconda serata di domenica 24 marzo 2019:

Oggi in tv: i programmi e i film di stasera in tv 24 marzo 2019:

Stasera su Rai 1:

20:00 – TELEGIORNALE

20:35 – Che Tempo Che Fa

00:02 – TG1 60 Secondi

00:05 – Speciale Tg1

Stasera su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21:00 – Quelli Che il Calcio dopo il TG

21:15 – The Good Doctor – Rischio e ricompensa – Credere

22:55 – Speciale Tg2 Elezioni Regionali in Basilicata

Stasera su Rai 3:

20:00 – Blob

20:20 – Grazie dei fiori

21:30 – Amore criminale

23:35 – TG Regione

23:40 – TG3 nel Mondo

00:10 – Sopravvissute

Stasera in tv 24 marzo 2019 su Rai 4

20:26 – Senza traccia III ep.18

21:15 – Man in the dark

22:44 – Criminal Minds XI ep.16

23:34 – Criminal Minds XI ep.17

00:16 – Criminal Minds XI ep.18

Stasera su Canale 5:

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:21 – RIASSUNTO – IL SILENZIO DELL’ACQUA

21:24 – IL SILENZIO DELL’ACQUA – 1aTV

23:30 – TG5 – NOTTE

Stasera su Italia 1:

20:20 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – FUMO SOSPETTO

21:15 – LE IENE SHOW

01:01 – GIRLFRIEND EXPERIENCE – ADESCAMENTO

01:36 – GIRLFRIEND EXPERIENCE – NEGOZIAZIONE

Stasera in tv 24 marzo 2019 su Rete 4:

20:35 – QUALIFICAZIONI EUROPEI 2020 – OLANDA – GERMANIA

22:55 – SPECIALE QUALIFICAZIONI EUROPEI 2020

23:28 – LIVERPOOL LEGENDS vs MILAN GLORIE

00:53 – TG4 NIGHT NEWS

Stasera su Canale 20:

21:00 – OUTCAST – L’ULTIMO TEMPLARE – 1 PARTE

22:06 – TG COM

22:11 – METEO

22:13 – OUTCAST – L’ULTIMO TEMPLARE – 2 PARTE

23:07 – CHINESE ZODIAC – 1 PARTE

23:39 – TG COM

23:44 – METEO

Stasera su Paramount Channel:

21:15 – Allied: un’ombra nascosta – 1a Tv

23:30 – Generazione Perduta

01:55 – An Education

Stasera su Rai Movie:

21:10 – Il grande e potente Oz

23:25 – Robin e Marian

01:15 – Le sabbie del Kalahari

Stasera su Cine Sony:

21:00 – Only You – Amore a prima vista

23:10 – Ransom – Il riscatto

01:30 – Il senso di Smilla per la neve

Stasera in tv 24 marzo 2019 su Iris:

21:00 – I POMPIERI

22:51 – LA MOGLIE VERGINE

00:52 – LA PASION TURCA

Stasera su Tv8:

20:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel

21:25 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

22:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

23:35 – Italia’s Got Talent

Stasera su Italia 2:

20:20 – TUTTI ALL’ARREMBAGGIO! ONE PIECE – SCONTRO IN VISTA: WETTON RAGGIUNGE LA NEBBIA COLOR ARCOBALEN

20:45 – TUTTI ALL’ARREMBAGGIO! ONE PIECE – LA LUCE OLTRE LA NEBBIA

21:10 – AMERICAN DAD – GLI STREGONI DI LANGLEY

21:35 – AMERICAN DAD – JULIA ROGERTS

21:55 – FUTURAMA – MIELE AMARO

22:20 – FUTURAMA – SAPORE DI LIBERTA’

22:45 – FUTURAMA – ALIENA VITA DA ALIENO

Stasera in tv 24 marzo 2019 su La 5:

21:10 – BED & BREAKFAST WITH LOVE – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – BED & BREAKFAST WITH LOVE – 2 PARTE

23:00 – INGA LINDSTROM – RITORNO A CASA -1 prte

23:48 – TGCOM24

Stasera su Cielo:

20:05 – AFFARI DI FAMIGLIA

20:30 – AFFARI DI FAMIGLIA

20:55 – AFFARI DI FAMIGLIA

21:20 – BACKTRACK – 1^TV

23:00 – SPIANDO MARINA

Stasera su Nove:

20:30 – Camionisti in trattoria – Veneto

21:30 – Camionisti in trattoria – 1^TVFriuli Venezia Giulia

22:30 – Camionisti in trattoria – Umbria

23:30 – Operazione N.A.S.

23:55 – Operazione N.A.S.

Stasera in tv 24 marzo 2019 su La 7:

20:00 – TG LA7

20:30 – Non è l’arena

00:00 – Speciale Tg – La7 – Elezioni regionali in Basilicata

Stasera su La 7D:

20:25 – I menù di Benedetta

21:30 – Grey’s Anatomy – Memories

00:50 – The Dr. Oz Show

Stasera su Real Time:

20:25 – 90 giorni per innamorarsi – Senza via d’uscita

22:15 – 90 giorni per innamorarsi – 1^TVO la va o la spacca

00:05 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Il lipoma

Stasera su Spike:

20:40 – BAYWATCH La Festa Del Papa’

21:30 – MAURIZIO BATTISTA – ALLEGRO? SI…SI…MA NON TROPPO

23:55 – FIRED UP! – RAGAZZI PON PON

01:30 – MAURIZIO BATTISTA – QUALCUNO DOVRA’ PUR DIRGLIELO

Stasera in tv 24 marzo 2019 su Sky Uno

21:15 – Cuochi d’Italia

21:55 – Cuochi d’Italia

22:45 – Italia’s Got Talent

Stasera su Sky Cinema Uno:

21:00 – 100X100Cinema – Il Cinemaniaco

21:15 – Hurricane – Allerta uragano Prima TV

23:05 – The Mothman Prophecies – Voci dall’ombra