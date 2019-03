IL SILENZIO DELL’ACQUA QUARTA PUNTATA – Questa sera alle ore 21,25 su Canale 5 va in onda la quarta e ultima puntata della Fiction Il silenzio dell’acqua, serie tv con protagonisti Giorgio Pasotti e Ambra Angiolini.

I due attori vestono i panni di Andrea Baldini e Luisa Ferrari, due investigatori impegnati ad indagare sulla morte di una ragazza di 16 anni.

Cosa succede nella quarta puntata de Il silenzio dell’acqua? Di seguito le anticipazioni:

Nel corso della quarta e ultima puntata i due protagonisti, Luisa e Andrea, continuano ad indagare sulla morte di Laura, cercando di avvicinarsi finalmente alla risoluzione del caso e alla scoperta del colpevole.

I due hanno infatti scoperto che il sangue rinvenuto sulle scarpe di Matteo, il figlio del vicequestore Andrea Baldini, è proprio quello della vittima: tutti i sospetti, quindi, vanno a concentrarsi sul ragazzo.

Nel frattempo i due investigatori vengono a conoscenza del fatto che Laura era stata accompagnata da Don Carlo dalla ginecologa per procedere con l’interruzione di gravidanza, la cui decisione è stata quindi sostenuta anche da lui.

Quando Luisa ed Andrea sembrano essere vicini alla risoluzione del caso succede però un’altra tragedia: Giovanni, il papà di Grazia, la migliore amica di Laura, si suicida. A quel punto i sospetti ricadono sull’uomo che sembra abbia compiuto il gesto proprio per liberarsi da una “colpa”. Andrea, però, alla fine nota qualcosa che lo porta a capire chi è il vero responsabile dell’omicidio di Laura.

Ma dov’è possibile seguire la nuova fiction Mediaset? Semplice: collegandovi a Canale 5 in prima serata, potrete vedere in chiaro Il silenzio dell’acqua, venerdì 8 marzo alle ore 21:25.

Come alternativa, potete seguire la diretta streaming su MediasetPlay e, per recuperare la puntata andata in onda, potete usare sempre la stessa piattaforma streaming che, tramite l’on demand, mette a disposizione gli episodi anche dopo la trasmissione in televisione.

