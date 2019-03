Gad Lerner si era recato nella giornata di sabato 23 marzo a Prato per partecipare al presidio antifascista, organizzato nella città toscana per opporsi alla manifestazione di Forza Nuova.

I militanti del movimento di estrema destra guidato da Roberto Fiore, infatti, hanno manifestato – anche se non autorizzati – in piazza del Mercato Nuovo contro l’immigrazione clandestina. Al sit-in si vedevano sventolare cartelli con su scritto “Dio”, “Patria” e “Famiglia”, oltre che le bandiere del tricolore. Immancabili anche braccia tese per il saluto fascista e qualche momento di tensione.

Quando è giunto il giornalista, in strada c’erano soprattutto altri cronisti e videomaker, mentre i militanti di Forza Nuova non erano che un piccolo gruppo. Uno dei suoi membri, però, al passaggio di Lerner ha urlato verso di lui “ebreo!” e il giornalista, voltandosi e facendo per tornare indietro ha risposto “Certo che sono ebreo”.

Ecco il video: