Nella mattina del 23 marzo un uomo è stato ucciso con un colpo di pistola in Barriera di Milano a Torino, secondo quanto riferito dalle agenzia stampa.

Le forze dell’ordine hanno trovato il cadavere di un 43enne con un foro di pistola nella testa in via Martorelli.

Secondo le prime ricostruzioni rese note dagli agenti, non si avevano notizie dell’uomo dalla giornata di ieri e si pensa che sia stato ucciso in un posto diverso rispetto a quello in cui è stato ritrovato il cadavere.

Al momento stanno indagando gli agenti della squadra mobile della polizia e sembra che una persona sia già in stato di fermo. Non si esclude che ci siano motivi economici dietro l’omicidio.

Solo alcune settimane fa Torino era salita agli onori della cronaca per un altro omicidio, quando il giovane Stefano Leo era stato ucciso in pieno centro con una coltellata.

Notizia in aggiornamento