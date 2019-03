Stasera in tv 23 marzo 2019 prima serata | Oggi in tv | Film stasera | Programmi | Guida | Italia-Finlandia | Il meglio di C’è posta per te

Cosa c’è stasera in tv 23 marzo 2019? Una breve guida completa ai programmi e ai film in tv di stasera dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Real Time e quelli minori come Rai Movie, Rai 4, Iris, Tv 8, Italia 2, La 5, Cielo, Nove, Rai 5, Paramount Channel, Cine Sony.

Ecco il palinsesto dei programmi in prima serata e in seconda serata di sabato 23 marzo 2019:

Oggi in tv: i programmi e i film di stasera in tv 23 marzo 2019:

Stasera su Rai 1:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Qualificazioni Campionati Europei 2020 Italia – Finlandia

23:04 – TG1 60 Secondi

23:05 – Air Force One

Stasera su Rai 2:

19:35 – Hawaii Five-0 Incontri clandestini

20:30 – TG2 20.30

21:05 – N.C.I.S. Los Angeles – Il colpo – Natale con i tuoi Rai – Volare via

23:25 – TG2 Dossier

00:10 – TG2 Storie. I racconti della settimana

Stasera su Rai 3:

20:00 – Blob

20:15 – Le parole della settimana

21:40 – Sapiens Un solo pianeta

23:50 – TG Regione

23:55 – TG3 nel Mondo

00:17 – Meteo 3

Stasera in tv 23 marzo 2019 su Rai 4

19:53 – Senza traccia III ep.15

21:10 – The Pusher

22:47 – Babylon Berlin ep.5

23:31 – Babylon Berlin ep.6

00:13 – Aftermath – La vendetta

Stasera su Canale 5:

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INCONSISTENZA

21:20 – C’E’ POSTA PER TE IL MEGLIO DI..

00:30 – TG5 – NOTTE

Stasera su Italia 1:

19:31 – C.S.I. NEW YORK – 2918 MIGLIA

20:27 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – PIRATI DEL TERZO REICH

21:20 – MRS. DOUBTFIRE – MAMMO PER SEMPRE – 1 PARTE

22:51 – TGCOM

22:54 – METEO.IT

22:57 – MRS. DOUBTFIRE – MAMMO PER SEMPRE – 2 PARTE

23:55 – CAMPIONATO FORMULAE 2018_19 – GP CHINA SANYA – GARA

01:00 – GRIMM – GHIACCIO MORTALE

Stasera in tv 23 marzo 2019 su Rete 4:

19:32 – TEMPESTA D’AMORE – 57 – 2A PARTE – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA WEEKEND

21:27 – POLIZIOTTO SUPERPIU’ – 1 PARTE

22:10 – TGCOM

22:12 – METEO.IT

22:16 – POLIZIOTTO SUPERPIU’ – 2 PARTE

23:47 – IL COMMISSARIO LO GATTO – 1 PARTE

00:45 – TGCOM

00:47 – METEO.IT

00:51 – IL COMMISSARIO LO GATTO – 2 PARTE

Stasera su Canale 20:

21:00 – CHINESE ZODIAC – 1 PARTE

21:31 – TG COM

21:36 – METEO

21:38 – CHINESE ZODIAC – 2 PARTE

23:20 – UNDERCOVER – 1aTV

Stasera su Paramount Channel:

19:10 – Pain & Gain – Muscoli e denaro

21:10 – Waco

22:00 – Waco

23:00 – Gli intoccabili

01:30 – Sex And The City

Stasera su Rai Movie:

19:00 – Ieri, oggi, domani

21:10 – Scusate se esisto!

22:55 – The Wedding Party – Un matrimonio con sorpresa

00:25 – Chiamata da uno sconosciuto

Stasera su Cine Sony:

21:05 – Tin Cup

23:40 – Draft Day

01:40 – Sono un fenomeno paranormale

Stasera in tv 23 marzo 2019 su Iris:

21:00 – HUNTER’S PRAYER – IN FUGA

23:08 – THE CORRUPTOR -INDAGINE A CHINATOWN

01:14 – IL CONTE DRACULA

Stasera su Tv8:

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Bergamo

21:30 – Un pizzico d’amore

23:15 – Un amore da favola

01:00 – Notte brava a Las Vegas

Stasera su Italia 2:

20:15 – TUTTI ALL’ARREMBAGGIO! ONE PIECE – LA BANDA DEI PIRATI DELLA ZUCCA

20:45 – TUTTI ALL’ARREMBAGGIO! ONE PIECE – IL CIMITERO DEI PIRATI: UN LUOGO SENZA RITORNO

21:10 – FRIENDS – CARTOLINE D’AUGURI

21:35 – FRIENDS – STRATEGIE D’AMORE

22:00 – FRIENDS – UN BAGNO RILASSANTE

Stasera in tv 23 marzo 2019 su La 5:

21:10 – INGA LINDSTROM – RITORNO A CASA – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24 ’19

22:18 – METEO.IT ’19

22:20 – INGA LINDSTROM – RITORNO A CASA – 2 PARTE

23:05 – X-STYLE ’19

Stasera su Cielo:

20:15 – Affari di famiglia La collezione di scarpe

20:45 – Affari di famiglia Un’antica porta tibetana

21:15 – Vacanze per un massacro

23:15 – A letto con Daisy

00:15 – Ron Jeremy, Life After the Buffet

Stasera su Nove:

20:00 – Fratelli di Crozza

21:25 – Arsenio Lupin

23:30 – Sirene – Operazione mafia nigeriana

00:35 – Clima pazzo, pazzo clima

01:20 – Clima pazzo, pazzo clima

Stasera in tv 23 marzo 2019 su La 7:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Little Murders (by Agatha Christie)

01:00 – TG LA7 Notte

Stasera su La 7D:

20:25 – I menù di Benedetta

21:30 – L’Ussaro sul tetto

00:05 – L’onore dei Prizzi

Stasera su Real Time:

20:20 – Cake Star – Pasticcerie in sfida – Modena

21:35 – Body Bizarre – 1^TVTeste unite

22:35 – Body Bizarre – Testa fuori misura

23:30 – Body Bizarre – Nato con quattro gambe

Stasera su Spike:

20:30 – Baywatch

21:30 – Waco

22:30 – Waco

23:20 – Sherlock

Stasera in tv 23 marzo 2019 su Sky Uno

21:15 – MasterChef Italia

22:30 – MasterChef Italia

23:45 – MasterChef Italia

Stasera su Sky Cinema Uno:

21:00 – 100×100 Cinema

21:15 – Benedetta follia

23:10 – Come farsi lasciare in 10 giorni