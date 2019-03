Quanto costa una cena da “Under”, il primo ristorante subacqueo d’Europa

In Norvegia è tutto pronto per l’apertura ormai prossima del primo ristorante subacqueo mai creato prima in Europa.

Stiamo parlando di Under: il locale è stato realizzato nel Mare del Nord, a 5 ore di viaggio dalla capitale Oslo.

Come detto, mancano alcuni giorni all’apertura del ristorante dall’insolita location, eppure il locale è già sold out per i primi 6 mesi.

Intanto sono state diffuse una serie di informazioni sul menù, tra cui il costo: 240 euro a persona, bevande escluse.

Ai clienti saranno servite 18 portate in totale, ma non è possibile conoscere in anticipo di cosa si tratti: a deciderlo sarà di volta in volta lo chef. Per adesso tutto quello che si sa è che saranno immancabili le alghe che si trovano in loco, come la Vertebrata Ianosa: caratteristica per il suo colore rosso, nel sapore ricorda il tartufo nero.

Under è stato realizzato in un paesino nel Sud della Norvegia, Båly, che si affaccia sulle sul Mare del Nord: la realizzazione del ristorante ha comportato una spesa di circa 7 milioni di euro. Il locale è grande 495 metri quadrati, ha 16 tavoli e può contenere un massimo di 40 persone.

A progettare il ristorante subacqueo è stato Snøhetta, uno studio di desgin famoso in tutto il mondo.

La struttura si trova in parte fuori dall’acqua ed è raggiungibile attraverso una piccola passerella che porta i clienti fino al ristorante vero e proprio facendoli passare attraverso un tubo inclinato lungo 34 metri, che conduce gradualmente sotto al livello marino.

Ogni sala del ristorante è costituito da grandi vetrate panoramiche da cui ammirare il mare e l’habitat subacqueo: un’esperienza non solo culinaria ma anche e soprattutto visiva.