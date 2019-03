Oroscopo di oggi | TPI | Giorno | Astrologia | Segni zodiacali

OROSCOPO DI OGGI 23 MARZO 2019 TPI – Finalmente il weekend è arrivato. Il sabato è per molti già un giorno di riposo, la prima occasione per ricaricare le pile dopo le fatiche della settimana. Per alcuni, invece, è ancora una giornata lavorativa: ultimo sforzo prima del meritato stacco domenicale.

Per molti segni zodiacali, questo sabato 23 marzo 2019 sarà un giorno da ricordare, con tante novità. Ovviamente, però, per qualcuno per cui non sarà la giornata migliore della vita. Vediamo insieme cosa prevede l’oroscopo di oggi di TPI.

Le affinità di coppia per tutti i segni zodiacali

Partiamo, come sempre, dai segni fortunati del giorno. Sicuramente tra questi ci sono i Pesci: per voi, dopo un periodo complesso, tante gioie in questo sabato. Vivrete un gran sabato sera con i vostri amici. Molto bene anche l’Acquario, che riceverà un’inaspettata sorpresa e per questo sarete senz’altro di buon umore.

Per il Capricorno e per il Toro si prevede un sabato all’insegna della passione con il proprio partner: preparatevi a fare scintille. Novità positive in arrivo per i Vergine, in particolare per chi è single. Se avete fatto un incontro interessante, valutate se è il caso di approfondire questa conoscenza.

Una giornata dedicata agli affetti familiari, come piace a voi, per il segno del Cancro. Un sabato pieno di energie e cose da fare per il segno dell’Ariete: qualsiasi siano i vostri impegni, le stelle sono dalla vostra parte.

Per Scorpione e Sagittario si apre un weekend caratterizzato dal relax e della tranquillità: approfittatene per recuperare le energie perse.

Infine i segni meno fortunati di questo sabato 23 marzo: periodo complesso a livello lavorativo e soprattutto economico per i Bilancia. Abbiate pazienza. Giornata molto inquieta anche per il segno del Leone. Per i Gemelli è il momento di rimettersi in forma in vista della prova costume, anche se l’idea non vi fa impazzire.

L’oroscopo completo di oggi, sabato 23 marzo

Le previsioni per domani

Oroscopo di oggi | Origine

L’oroscopo (dal termine latino hōroscopus, a sua volta proveniente dal greco ὡροσκόπος hōroskópos, composto di ὥρα (hṓra), durata di tempo, e σκοπέω (skopéō), osservare) ha origini molto antiche. Individua la posizione degli astri principali del nostro sistema solare al momento della nascita di ciascuno. La parola, nel suo significato originario, indicava infatti il punto della costellazione dello zodiaco, sorto in uno specifico momento all’orizzonte, che costituisce la base per configurare la posizione degli altri segni zodiacali e dei pianeti in relazione a un momento specifico, come una nascita o un evento. In un senso più ampio, l’oroscopo indica, rispetto ai dodici segni dello zodiaco, l’osservazione del cielo e la posizione dei pianeti in un momento dato e le previsioni circa l’influenza che quella determinata configurazione potrebbe avere sull’evento in base al quale è calcolato.