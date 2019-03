Oroscopo di oggi 23 marzo 2019 | TPI | Giorno | Astrologia | Segni zodiacali

OROSCOPO DI OGGI 23 MARZO 2019 TPI – Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di sabato 23 marzo 2019. L’oroscopo di TPI:

Oroscopo di oggi sabato 23 marzo 2019

Ariete

Il vostro sabato si aprirà con ottime notizie e soprattutto con una buona dose di energie. Chi deve studiare o lavorare ne trarrà sicuramente giovamento, mentre chi sarà a casa avrà modo di dirottare questa forza su altre attività.

Ottimo weekend anche dal punto di vista sentimentale: chi è in coppia organizzerà qualcosa che non faceva da mesi insieme al partner, mentre chi è single potrebbe ricevere dall’uscita del sabato sera una grande sorpresa.

Toro

Anche per voi del Toro sarà un sabato immerso nell’amore. La complicità con il vostro compagno è alle stelle e ve ne accorgete dal modo in cui vi guardate.

Per chi lavora, invece, nonostante lo stress e la tristezza di sapere che gli amici e la famiglia si rilassano mentre voi dovete faticare, sono in arrivo ottime novità dal punto di vista economico. Forse i vostri sforzi degli ultimi mesi non sono passati inosservati.

Oroscopo di oggi 23 marzo 2019 | Gemelli

Guardandovi allo specchio notate di aver preso qualche chilo di troppo in inverno, e queste giornate che iniziano ad allungarsi vi suggeriscono di fare un po’ di sport. All’inizio vi peserà, ma vedrete che la cosa vi renderà anche più allegri.

In amore va tutto nella norma e per voi questa è già una succosa novità, dopo l’altalena dei mesi scorsi. Continuate così.

Cancro

Il vostro sabato sarà interamente dedicato alla famiglia. Sia al vostro partner, in un giorno in cui entrambi sarete liberi da impegni lavorativi, sia ai vostri genitori e fratelli.

Organizzate qualcosa di particolare, portate tutti a pranzo fuori e godetevi l’atmosfera che solo chi vi vuole davvero bene vi sa regalare.

Leone

Voi, amici del Leone, tenetevi invece pronti a una giornata inquieta. Soprattutto sul lavoro, sentite che qualche collega – molto antipatico, tra l’altro – sta cercando di insidiare la vostra posizione.

È l’ora di drizzare la coda e far vedere le zanne. Finora il vostro essere concilianti non è servito a molto. Le stelle, però, vi consigliano di studiare bene ogni mossa prima di agire.

Oroscopo di oggi 23 marzo 2019 | Vergine

Questo sabato porterà buone novità per gli amici della Vergine, soprattutto se sono single. Da qualche tempo pensate con insistenza a una persona che avete conosciuto da poco e sarete molto sorpresi quando, parlandoci, capirete che c’è interesse anche da parte sua.

Per il resto, invece, cercate di staccare la spina dopo la settimana lavorativa e di dedicare un po’ di tempo anche agli amici di sempre.

Bilancia

È un periodo di pesante insoddisfazione, il vostro. Il motivo? Il lavoro, ovviamente. Ma non tanto la vostra occupazione, quanto più l’aspetto economico. Sentite di valere di più di quello che vi pagano e siete stufi di tenere a bada la vostra rabbia.

Le stelle, tuttavia, suggeriscono di temporeggiare ancora in attesa di tempi migliori. Quando si è di cattivo umore, infatti, è molto facile passare dalla ragione al torto. E in questo momento non potete permettervelo.

Scorpione

Questo weekend si prospetta molto tranquillo per voi, soprattutto per chi è fuori sede e riceverà finalmente una gradita visita.

Approfittate del tempo libero per fare il pieno di allegria con la vostra famiglia e il partner. Se vi va, i tempi sono anche maturi per iniziare a progettare le ferie estive.

Oroscopo di oggi 23 marzo 2019 | Sagittario

La parola d’ordine, oggi, è equilibrio. Ultimamente vi siete sentiti sulle montagne russe, a causa di un amore un po’ tribolato e soprattutto di un lavoro che non vi soddisfa appieno.

Questa settimana, però, è stata densa di soddisfazione in entrambi gli ambiti. Per cui, vi sentite in armonia con voi stessi e allontanate il più possibile i cattivi pensieri.

Capricorno

Non c’è momento migliore di questo per darvi alla passione con il vostro partner, specie se state insieme da moltissimo tempo. Ne avete superate tante eppure siete ancora insieme, più uniti che mai. E questa è la benzina per tutte le vostre giornate.

Sul lavoro continuano gli alti e bassi dovuti alla vostra insoddisfazione che si traduce in una produttività sicuramente migliorabile. Che fare? Forse appoggiarsi ai colleghi con cui avete stretto di più può darvi la scossa per andare avanti.

Acquario

Il vostro sabato sarà allietato da una sorpresa davvero inaspettata. L’aria di primavera farà il resto: avrete un bel sorriso stampato in faccia per tutto il giorno.

Nel pomeriggio, incontrerete anche un amico che non vedevate da anni. La vostra gioia sarà scoprire come, nonostante il tempo passato, sia come se non vi vedeste da un giorno.

Oroscopo di oggi 23 marzo 2019 | Pesci

Ultimamente le stelle sono state piuttosto malevole con voi, amici dei Pesci. E per questo oggi vogliono sdebitarsi: la vostra giornata sarà fantastica.

Il merito è soprattutto dei vostri amici, che organizzeranno un sabato sera coi fiocchi tra ottimo cibo e soprattutto grande divertimento. Se siete single, non è detto che dalla serata di sabato non possa arrivare una nuova conoscenza.

