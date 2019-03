Oroscopo di domani | TPI | Giorno | Astrologia | Segni zodiacali

OROSCOPO DI DOMANI TPI – Vuoi o non vuoi, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna. Insomma, ci siamo “affidati” agli astri.

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, domenica 24 marzo 2019:

Oroscopo di domani domenica 24 marzo 2019 | Cosa dicono gli astri

Ariete

Cari Ariete, se siete single in questo periodo le stelle vi sorridono. Può essere il momento di rimettersi in gioco.

Se dovete dare un esame o comunque avete dei progetti in ballo, buttatevi e sperimentate. Periodo all’insegna della creatività sul lavoro.

Toro

Amici del Toro, in questa domenica 24 marzo cercate di mantenere la calma per non avere brutte sorprese. Innervosirvi non servirà a nulla.

Evitate quindi di stressarvi troppo. Anche in amore potrebbero esserci delle perplessità: i conti non tornano con il partner? Provate a parlarvi.

Oroscopo di domani 24 marzo 2019 | Gemelli

Molte cose, ve ne state accorgendo, non vanno come vorreste. Non abbattetevi e rimettete tutto in discussione senza troppi timori.

In amore sono tante le cose che non funzionano: finora avete nascosto la polvere sotto il tappeto, sarebbe meglio affrontare di petto le situazioni scomode e le persone coinvolte.

Cancro

Vivete giorni di stress sia in ambito lavorativo, magari per qualche discussione con i colleghi, sia in casa e nella vita di coppia.

Bisogna cercare di mantenere la calma, ma anche iniziare a cambiare le cose che non funzionano.

Leone

Vi siete dati molto da fare per recuperare da un periodo un po’ grigio. Adesso vi ritrovate con le batterie scariche e accusate la stanchezza.

Cercate di non riversare il vostro stress sul partner per evitare discussioni inutili che rovinerebbero la serenità di coppia.

Oroscopo di domani 24 marzo 2019 | Vergine

Cari Vergine, non solo questa giornata, ma in generale questo periodo non sono certo i migliori della vostra vita. In particolare l’amore vive un momento decisamente no.

A peggiorare le cose potrebbe esserci anche il ritorno di un ex ingombrante! Fate attenzione soprattutto se vivete una relazione.

Bilancia

Molte cose proprio non funzionano cari amici della Bilancia. Questo vi crea un po’ di inevitabile ansia. Voi cercate di restare lucidi per non peggiorare le cose.

Attenzione perché qualcuno di molto vicino potrebbe giocare sporco ai vostri danni. Fatevi furbi.

Scorpione

Questa domenica 24 marzo è all’insegna dei sentimenti per lo Scorpione. Se avete litigato è il momento di fare pace.

Se invece vivete una storia che non vi soddisfa più, forse è il caso di chiuderla, senza troppi patemi d’animo.

Oroscopo di domani 24 marzo 2019 | Sagittario

Una giornata piena di novità positive in arrivo. Approfittatene. Sul lavoro, ma non solo, dimostrate tutta la vostra bravura e qualità.

Possibili incontri interessanti per chi è single: lanciatevi senza farvi troppi problemi.

Capricorno

L’oroscopo in questo 24 marzo vi è favorevole, e lo sarà ancora di più dalla seconda metà della prossima settimana.

Situazione stabile e positiva in amore, sul lavoro ci sono interessanti opportunità da sfruttare: coglietele al volo.

Acquario

Probabilmente siete davvero stufi della vostra relazione. Se è così potrebbe essere ora di chiudere questo capitolo della vostra vita.

Puntate su qualcosa di diverso, su altri obiettivi che volete realizzare, senza dimenticare di ritagliare un po’ di spazio per voi stessi.

Pesci

Non tutto va bene in campo lavorativo e lo sapete, forse vorreste cambiare aria, magari perché c’è qualche problema finanziario o legale che vi tormenta.

In amore, invece, potrebbero esserci novità positive in arrivo. Se avete cose del passato che vi fanno soffrire, cercate di risolverle al più presto.

Oroscopo di domani | Cos’è la Ruota dello Zodiaco

La Ruota dello Zodiaco è suddivisa in dodici parti uguali che rappresentano i dodici Segni Zodiacali. Ciascuno di loro occupa 30 gradi nel Cerchio Zodiacale: nel momento in cui si nasce, il sole ha una posizione all’interno di uno dei dodici segni e questo determina il nostro segno di nascita. Ogni segno zodiacale è diviso in tre decadi: la prima va dallo 0 ai 10 gradi, la seconda va dai 12 ai 20 gradi e le terza dai 20 ai 30 gradi.

Oroscopo di domani | Di che segno sei?

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

I segni di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

I segni di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo di domani | Come si calcola l’ascendente

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

